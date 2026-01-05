Prvi razvod na estradi u 2026. godini! Naša folkerka ostavila kolegu nakon 8 godina braka

Marko je emotivnu vezu sa Gogom, koja se tada prezivala Babić, započeo još tokom trajanja takmičenja "Zvezde Granda".

Izvor: Instagram/goga_gacic_official

Estrada je već u prvim danima 2026. godine doživela prvi bračni brodolom. Pjevačica Goga Gačić razvela se od svog kolege i supruga Marka Gačića, sa kojim ima dvoje djece. Iako su važili za skladan par koji je ljubav krunisao brakom i porodicom, njihova zajednica nije uspjela da opstane.

Prema informacijama koje su dospjele u javnost, inicijator razlaza bila je pjevačica. Goga, koja važi za jednu od najzgodnijih pjevačica na estradi i "fatalnu plavušu", donijela je odluku da se rastane od supruga krajem 2025. godine.

Nakon osam godina braka, pjevačica je riješila da dalje nastavi sama, čime je ovaj par postao akter prvog estradnog razvoda u 2026. godini.

Da u njihovom odnosu postoje ozbiljne nesuglasice i da povratka nema, svjedoči i njihov potez na internetu. Goga i Marko su na društvenim mrežama obrisali sve zajedničke uspomene, što je jasna potvrda da je došlo do kraha odnosa.