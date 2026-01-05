Marko je emotivnu vezu sa Gogom, koja se tada prezivala Babić, započeo još tokom trajanja takmičenja "Zvezde Granda".
Estrada je već u prvim danima 2026. godine doživela prvi bračni brodolom. Pjevačica Goga Gačić razvela se od svog kolege i supruga Marka Gačića, sa kojim ima dvoje djece. Iako su važili za skladan par koji je ljubav krunisao brakom i porodicom, njihova zajednica nije uspjela da opstane.
Prema informacijama koje su dospjele u javnost, inicijator razlaza bila je pjevačica. Goga, koja važi za jednu od najzgodnijih pjevačica na estradi i "fatalnu plavušu", donijela je odluku da se rastane od supruga krajem 2025. godine.
Prvi razvod na estradi u 2026. godini! Naša folkerka ostavila kolegu nakon 8 godina braka
Nakon osam godina braka, pjevačica je riješila da dalje nastavi sama, čime je ovaj par postao akter prvog estradnog razvoda u 2026. godini.
Da u njihovom odnosu postoje ozbiljne nesuglasice i da povratka nema, svjedoči i njihov potez na internetu. Goga i Marko su na društvenim mrežama obrisali sve zajedničke uspomene, što je jasna potvrda da je došlo do kraha odnosa.