logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Prvi razvod na estradi u 2026. godini! Naša folkerka ostavila kolegu nakon 8 godina braka

Prvi razvod na estradi u 2026. godini! Naša folkerka ostavila kolegu nakon 8 godina braka

Autor Đorđe Milošević
0

Marko je emotivnu vezu sa Gogom, koja se tada prezivala Babić, započeo još tokom trajanja takmičenja "Zvezde Granda".

Goga i Marko Gačić se razveli Izvor: Instagram/goga_gacic_official

Estrada je već u prvim danima 2026. godine doživela prvi bračni brodolom. Pjevačica Goga Gačić razvela se od svog kolege i supruga Marka Gačića, sa kojim ima dvoje djece. Iako su važili za skladan par koji je ljubav krunisao brakom i porodicom, njihova zajednica nije uspjela da opstane.

Prema informacijama koje su dospjele u javnost, inicijator razlaza bila je pjevačica. Goga, koja važi za jednu od najzgodnijih pjevačica na estradi i "fatalnu plavušu", donijela je odluku da se rastane od supruga krajem 2025. godine.

Nakon osam godina braka, pjevačica je riješila da dalje nastavi sama, čime je ovaj par postao akter prvog estradnog razvoda u 2026. godini.

Da u njihovom odnosu postoje ozbiljne nesuglasice i da povratka nema, svjedoči i njihov potez na internetu. Goga i Marko su na društvenim mrežama obrisali sve zajedničke uspomene, što je jasna potvrda da je došlo do kraha odnosa.

Možda ce vas zanimati

Tagovi

marko gačić Goga Gačić razvod

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ