Selektor košarkaške reprezentacije Crne Gore, Andrej Žakelj, suočio se sa teškim startom na klupi nacionalnog tima.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Poraz na početku kvalifikacija ostavio je gorak ukus, ali i jasno ukazao na ono što treba hitno popraviti.

Žakelj je posle meča naglasio da ekipa nije ispoštovala osnovne principe igre koje su pripremali. Nakon solidnog ulaska u utakmicu, Crna Gora je, kako je rekao, prepustila inicijativu protivniku koji je to znao da kazni.

Prema njegovim riječima, upravo je povlačenje u odbrani i gubitak agresivnosti omogućio protivničkoj reprezentaciji da zaigra svoj ritam – sa mnogo kretanja, pravovremenih dodavanja i odličnom organizacijom igre. Crna Gora je, nasuprot tome, ušla u fazu „ukočenosti“, i u napadu i u odbrani, što je dodatno olakšalo posao rivalu.

Ipak, selektor ne želi da prvi utisak definiše ono što slijedi. Uprkos lošem rezultatu, Žakelj vjeruje da ekipa ima kvalitet za mnogo više – ali pod jednim uslovom: da se na terenu vidi karakter.

„Najveća obaveza nam je da se borimo za svaku loptu“, poručio je. Naglasio je da je neophodno podići energiju, vratiti agresivnost i mnogo odlučnije ulaziti u duele. Takav pristup, smatra on, donijeće i više samopouzdanja, koje je protiv Portugala evidentno nedostajalo.

Žakelj je uvjeren da tim može da reaguje na pravi način već u sljedećem duelu kvalifikacija. Uz bolju kontrolu ritma, čvrstu odbranu i više samopouzdanja u šutu, Crna Gora bi mogla da prikaže lice koje se od nje očekuje.

„Ovo mora da bude lekcija, ne teret“, poručio je selektor.