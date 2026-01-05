Pjevačica udata je za milionera, ima restoran, vilu i dva stana u Beogradu: "Muž mi zamjera što nisam ambicioznija"

Pjevačica Branka Sovrlić govorila o svom braku sa uspješnim biznismenom.

Branka Sovrlić već skoro četiri decenije uživa u skladnom braku sa suprugom Sadikom Pašićem, a ne krije da uživa u luksuznom životu i da živi bogatim životom.

Branka Sovrlić udajom za bogataša postala je najbogatija pjevačica na našim prostorima. Ona sada govori o svojoj karijeri i lagodnom životu. Kako ističe, nije joj bilo lako da uskladi karijeru i privatni život, a muž joj najviše zamjera to što je zanemarila pjevanje.

"U braku sam skoro 40 godina. Smatram da brak treba čuvati i biti tamo gdje ti je suprug. Putovala sam mnogo, bilo je teško, ali sam u zenitu popularnosti izabrala porodicu. Vremenom se ispostavilo da su pjesme koje sam tada snimila postale mega hitovi", rekla je Branka.

Iako su godinama u skladnom odnosu, priznaje da suprug ima jednu zamjerku.

"Trudim se i danas da snimim poneki singl i da izbacim nešto novo, ali mi često zamjera što nisam ambicioznija i progresivnija", otkrila je pjevačica.

Branka kaže da se nikada nije gurala na estradi i da je uvijek ostajala doslijedna sebi.

"Kada me neko pozove, ja dođem i otpjevam. Nikada se nisam nametala, ali sam srećna što sam ostala ono što jesam", Branka Sovrlić.

Nije tajna da je suprug pjevačice milioner i da zajedno uživaju u luksuznom životu, a u njihovom vlasništvu nalazi se i restoran u Sarajevu.

"Jako sam staložena i mirna, imam razumijevanja za svakoga. Imamo kuvarice, teletinu ispod sača, stekove, jagnjetinu, a ponekad i sama kuvam kada sam kod kuće i poželim nešto što nema u restoranu", rekla je Branka za Grand.

Takođe, Branka je rekla da ima i dva stana u Beogradu koje ne planira da iznajmljuje.