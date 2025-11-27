Crna Gora je nadigrana u duelu sa Portugalom i doživjela težak poraz rezultatom 62:83

Izvor: fiba.com/printscreen

Crnogorska selekcija je dobro otvorila utakmicu, dobila prvu četvrtinu 21:14, snažnom odbranom zaustavila rivala, ali je to bilo i sve od ekipe Andreja Žakelja za ovu utkamicu.

Međutim, nastavak je potpuno pripao gostima koji su sredinom druge četvrtine počeli da prave razliku i na poluvremenu imali plus sedam – 39:32.

Gosti su se zatim nevjerovatnom serijom 20:0 odvojili na 59:37, a nakon 3. četvrtine imali su plus 19 - 64:43 što je najavilo težak poraz domaćina.

Portuglaci su trojkama Monteira i Vojsta otklonili sve dileme 74:54, na nešto malo više od četiri minuta do kraja.

U crnogorskoj reprezentaciji Simonović sa 13, te Kljajić sa 11 i Peri sa 10 koševa, bili su jedini dvocifreni.

Portugal je predvodio Vilijams sa 16 koševa, od toga četiri trojke, dok je Motneiro dodao 13.

Crna Gora u 2. kolu, kvalifikacije za Mundobasket nastavlja u nedjelju gostovanjem u Rumuniji.



