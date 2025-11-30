Selektor se ne zavarava ubjedljivim porazom Rumunije u Grčkoj u prvom kolu.

Košarkaška reprezentacija večeras (18) u Piteštiju želi da protiv Ruminije poravi utisak i dođe do prve pobjede u kvalifikacijama za Svjetsko, nakon startnog poraza od Portugala u Podgorici. Izabranici selektora Andreja Žakelja biće dodatno oslabljeni u spoljnoj liniji, jer je zbog upale tetiva otpao još jedan bek, Ognjen Čarapić, dok još odranije nema Igora Drobnjaka i Petra Popovića.

Ono što je međutim u fokusu naših trenutno, je da budu na mnogo većem energetskom nivou na oba kraja terena, nego što je to bio slučaj protiv Portugala, pa da tako nadomjeste neke objektivne nedostatke sa kojim se praktično novi tim suočava.

„Moramo da popravimo utisak iz prve utakmice, mislim da smo bili daleko od toga što želimo i možemo na kraju krajeva. Jeste ovo novi tim, ima novih igrača i novih uloga, pa za sve treba vremena, ali što se tiče želje, borbenosti, agresivnosti, kontakta i na kraju fokusa, to mora da bude prisutno u svakom momentu“, istakao je Andrej Žakelj.

„Iako su izgubili velikom razlikom u Grčkoj, mislim da su Rumuni pokazali neke dobre momente u igri. Imaju plejmejkera Rasela koga znamo još iz ABA lige i koji im je jedan od ključnih igrača, a imaju i dobre visoke igrače koji mogu da pogode spolja. Tako da je to nezgodan tim i ako nisi fokusiran i čvrst protiv njih, svaki tim može imati problema. Ali ponavljam, više se bavimo svojom igrom, moramo da pokažemo veću želju, veću agresivnost i da pokušamo da pobijedimo“, zaključio je selektor.

Spoljna linija biće pod velikim opterećenjem, posebno uz odsutne igrače, a protiv Derona Rasela koji je motor rumunske selekcije, prenose Vijesti.

„Sigurno da će biti veći pritisak, pošto nemamo previše igrača na bekovskim pozicijama, a njihov glavni igrač Rasel igra mnogo agresivno i moramo da se potrudimo da ga sačuvamo. To neće biti lako jer igra u odličnoj formi i sigurno da ćemo se mnogo trošiti u odbrani. Ali mi moramo da popravimo utisak iz prethodne utakmice, znamo šta moramo da ispravimo, da se potrudimo kako individualno tako i timski da igramo bolju odbranu, a u napadu da nametnemo bržu igru što želimo da nas krasi i u budućnosti“, kazao je plejmejker Danilo Ivanović.

Doskorašnji mladi reprezentativac, sticajem je vrlo brzo dobio veliku ulogu u seniorskoj selekciji i sada želi da opravda povjerenje.

„Iskreno nisam očekivao ovako brzo da dobijem tako veliku ulogu, da budem drugi plejmejker reprezentacije, u odsustvu Drobnjaka, Popovića i Čarapića. Trudim se da iskoristim svaki minut koji dobijem, da opravdam povjerenje trenera i saigrača i sve je to za mene ostvarenje sna“, zaključio je Ivanović.