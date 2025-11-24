Naš nacionalni timu u četvrtak (18h) protiv Portugala otvara kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo bez mnogih igrača koji su godinama nosili reprezentaciju, pa je pravi trenutak da i njihovi nasljednici dobiju pravu podršku.

Izvor: MONDO/Milja Zenović

Počinju bitke za treći Mundobasket u istoriji crnogorske košarke, kreće i nova generacija momaka u crvenim dresovima.

Poruka je to i iz Košarkaškog saveza Crne Gore koji je pozvao navijače da budu vjetar u leđa našim košarkašima. Utakmica će se igrati u "Morači", a ulaz je slobodan.

"Nova generacija otpočinje novu eru, zato podržimo mlade igrače", kažu iz KSCG.

Novi ciklus označio je i podmlađivanje selekcije, pa su se na spisku Andreja Žakelja (do ljeta mijenja Zvezdana Mitrovića) za mečeve sa Portugalom i Rumunijom tri dana kasnije u gostima našli i 17-godišnjaci Maksim Brnović (17), Vuk Ivelja (17) i Đorđe Gulić (17).

"Naši momci izlaze na teren sa srcem punim žara i želje, a ta energija raste kada se čuje naš glas sa tribina. Svaki aplauz, svaki uzvik ohrabrenja i odjek navijačke pjesme za njih mnogo znači. Zato, ispunimo Moraču, da budemo jedno srce, jedan glas, jedna Crna Gora", dodaju iz KSCG.

U grupi sa Crnom Gorom nalazi se i Grčka, a kvalifikacije nastavljaju tri najbolje selekcije.