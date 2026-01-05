"Gazda me pita: 'Koliko koštaš posle tezge?": Goca Božinovksa otkrila kako su koleginice gradile karijeru preko kreveta

Goca Božinovska progovorila je o nepristojnim ponudama koje je dobijala tokom nastupa.

Izvor: Instagram/Printscreen/goca_bozinovska_official

Goca Božinovska iza sebe ima dugogodišnju karijeru na estradi, tokom koje je bila svjedok brojnih događaja, ali i lično prošla kroz različite izazove. Iako se danas rjeđe pojavljuje u javnosti, njene izjave i dalje privlače pažnju.

Pjevačica je u jednom periodu otvoreno govorila o koleginicama za koje je tvrdila da su do uspjeha dolazile prečicama, što je izazvalo brojne reakcije.

"Uvijek je to bilo prisutno, mi kolege smo znali između sebe šta se dešava i ko se time bavi. Dešavalo se da odem na tezgu, pojavi se neki gazda i pita: 'Koliko da ti dam, koliko koštaš?", rekla je Goca u jednom intervjuu, pa dodala:

"Mislila sam da priča o tezgi, a on kao: 'Ne, nego koliko koštaš posle tezge?'. Ma marš bre, zbog toga sam toliko tezgi izgubila u životu. Ranije se to krilo, ali mi smo uvijek između sebe znali koja se time bavi. Šta im vrijede te prljave pare? Odeš u dva sa dva i to ti je to!", rekla je Božinovska svojevremeno.

"Izgledala sam kao plastična lutka"

Goca Božinovska je priznala da je u jednom trenutku zbog intervencija izgledala neprirodno.

"Imala sam problem s botoksom. Primijetila sam promjene na licu u vrijeme kad sam snimala jednu emisiju na RTS jer sam izgledala kao plastična lutka. Nisam žena koja se zateže putem tih varijanti do neprepoznatljivosti i nemam previše iskustva s takvim intervencijama, ali za ovo se vidjelo da nešto nije kako treba", rekla je Goca tada.

"Mislim da mi tijelo nije dobro reagovalo na botoks i izgledala sam kao pokvarena lutka. Rekla mi je posle žena kod koje sam bila da moje tijelo jednostavno tako reaguje i da je potrebno vrijeme da se sve smiri i slegne. Posle toga botoks nisam stavljala. Mislim da sam ja samo za kreme i te varijante. Svi su primijetili da nešto nije u redu, a posle je bilo kasno, ne može botoks da se izvadi kad se stavi, može samo da ispari. Jesam ja izgledala mlađe, ali izobličeno i nekako ukočeno. Otad nisam više stavljala i sad sam skeptična, pa ni drugima ne preporučujem. Svaka čast pjevačicama koje se non-stop botoksiraju, ja više ne smijem", rekla je Goca za domaće medije.