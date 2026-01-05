Donald Tramp iskoristio je ubistvo 12-godišnje Joselin Nungaraj u Hjustonu 2024. godine kao opravdanje za hapšenje Nikolasa Madura, tvrdeći da su optuženi ubice članovi venezuelanske kriminalne bande.

Izvor: Profimedia/Federico Parra / AFP

Američi predsjednik Donald Tramp u subotu je iskoristio ubistvo 12-godišnje Joselin Nungaraj iz 2024. godine kao jedno od ključnih opravdanja za operaciju hapšenja venecuelanskog predsjednika Nikolasa Madura. Tramp tvrdi da su ubice djevojčice članovi opasne venecuelanske bande koju je Maduro poslao da teroriše narod.

Joselin Nungaraj je u junu 2024. godine pronađena mrtva na sjeveru Hjustona. Djevojčica je bila se*sualno napadnuta i zadavljena, a zločin je šokirao cijelu regiju i privukao pažnju nacionalnih medija. Za teško ubistvo optužena su dvojica venecuelanskih državljana, Franklin Pena i Johan Martinez-Rangel, koji su ilegalno ušli u Sjedinjene Države. Vlasti su najavile da će tražiti smrtnu kaznu, ali datumi suđenja još uvijek nisu određeni.

U svom obraćanju iz Mar-a-Laga u subotu ujutro, Tramp je direktno povezao ubice sa venecuelanskom kriminalnom bandom Tren de Aragua.

"Oteli su, napali i ubili Joselin i ostavili je mrtvu ispod mosta", rekao je Tramp.

Dodao je da je Nungaraj primjer "onih nevinih Amerikanaca čiji su životi tako bezdušno oduzeti od strane ove venecuelanske terorističke organizacije, jedne od najgorih". Međutim, vlasti okruga Haris do sada nisu potvrdile da su optuženi Pena i Martinez-Rangel povezani sa tom bandom.

Strašno ubistvo 12-godišnjakinje

Stravičan zločin dogodio se u junu 2024. godine, kada je 12-godišnja Joselin Nungaraj se*sualno napadnuta i zadavljena u Hjustonu. Njeno tijelo pronađeno je u potoku, a slučaj je privukao nacionalnu pažnju jer su za teško ubistvo, otmicu i težak se*sualni napad optužena dvojica ilegalnih imigranata iz Venecuele.

Prema navodima istražitelja, Joselin se 16. juna oko 22 časa išuljala iz svoje kuće. Dvojica optuženih muškaraca su je sreli na putu Kajkendal. Sudski dokumenti navode da su je pitali za pravac, nakon čega su troje zajedno otišli do obližnje prodavnice, a zatim do mosta na putu Vest Rankin.

Ispod mosta su proveli više od dva sata, tokom kojih je Joselin, kako se navodi, bila vezana, a pantalone su joj skinute. Forenzički centar u Hjustonu potvrdio je da je djevojčica prije smrti bila se*sualno napadnuta, a kao uzrok smrti navedeno je davljenje. Njeno tijelo pronađeno je narednog jutra, 17. juna oko 6:15, u jarku nedaleko od njenog doma.

Osumnjičeni, identifikovani kao 22-godišnji Johan Hose Martinez-Rangel i 26-godišnji Franklin Hose Pena Ramos, uhapšeni su 20. juna. Ključan trag bile su snimke nadzornih kamera koje je policija objavila, nakon čega su ih prijavili njihovi sustanari - jedan od njih bio je i Penin šef. U trenutku hapšenja, Martinez-Rangel je na rukama imao vidljive tragove ugriza i ogrebotina.

Hapšenje Madura kao kulminacija pritiska

Trampovi komentari o ubistvu devojčice bili su dio šireg govora u kojem je objavio da su američke snage u Venecueli uhapsile predsjednika Nikolasa Madura i njegovu suprugu. Ta akcija usledila je nakon višemjesečne kampanje pritiska protiv venecuelanskog vođe. Tramp je najavio da će američka vlada "voditi" južnoameričku zemlju na neodređeno vrijeme, dok se ne obezbijede uslovi za miran prenos vlasti. Predsjednik je poručio da hapšenje garantuje da "Maduro nikada više neće moći da prijeti američkom građaninu ili bilo kome iz Venecuele - prijetnji više neće biti", prenosi Index.

Ovo nije prvi put da se Tramp poziva na slučaj Joselin Nungaraj. Tokom svoje predsjedničke kampanje često je koristio njeno ubistvo kako bi kritikovao imigracionu politiku i tvrdio da imigranti bez dokumenata povećavaju stopu nasilnog kriminala u SAD-u. U martu prošle godine, Tramp je ugostio Joselinu majku, Aleksis, na govoru pred Kongresom, kada je objavio da će utočište za divlje životinje u zalivu Galveston biti preimenovano u njenu čast.

Više od godinu i po nakon smrti devojčice, još uvijek je neizvjesno kada će Pena i Martinez-Rangel izaći pred sud. Iako dugotrajni predsudski postupci nisu rijetkost u slučajevima teškog ubistva u okrugu Haris, obojica muškaraca nalaze se u pritvoru u okružnom zatvoru uz kauciju od 10 miliona dolara.