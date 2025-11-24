Za Ivanovića i Dubljevića se već neko vrijeme spekulisalo da bi mogli da budu u grupi igrača koji su završili karijeru u reprezentaciji, kojoj su mnogo dali proteklih godina, iako nijednom to zvanično nijesu potvrdili.

Izvor: MONDO

Bojan Dubljević, Nikola Ivanović i Danilo Nikolić oprostili su se od košarkaške reprezentacije Crne Gore, saopštio je danas na konferenciji za novinare direktor reprezentacije Dragan Vukčević, a povodom početka mini priprema za novi ciklus kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, prenosi Pobjeda.

Za Ivanovića i Dubljevića se već neko vrijeme spekulisalo da bi mogli da budu u grupi igrača koji su završili karijeru u reprezentaciji, kojoj su mnogo dali proteklih godina, iako nijednom to zvanično nijesu potvrdili. Sa druge strane, postojala je želja novog stručnog štaba da dres “crvenih” ponovo obuče Danilo Nikolić, krilni centar Spartaka, koji nije igrao za reprezentaciju posljednjih nekoliko godina, ali sve je bilo bezuspješno.

"Sa ovog spiska Zvezdana Mitrovića i Andreja Žakelja zahvalili su se, iz opravdanih razloga, Nikola Ivanović i Danilo Nikolić. Pogotovo Nikola Ivanović koji ima zdravstvenih problema, a kako bi produžio svoju karijeru. On je to i u prošlom “prozoru”, kad je selektor bio Boško Radović, sa svim medicinskim dokumentima potvrdio. U pitanju je Ahilova tetiva, s kojom ima problema već godinama unazad. Oni su se zahvalili i i više neće nastupati za reprezentaciju Crne Gore", naglasio je Vukčević, piše Pobjeda.

"I Bojan Dubljević se oprostio od reprezentacije", nastavili su.

U odnosu na posljednje Evropsko prvenstvo, na spisku nema ni Dina Radončića.

"On nije ovog puta nije pozvan jer nije oporavljen od povrede meniskusa i nije našao klub do prije mjesec i više dana. Vjerovatno selektor nije imao potrebu da ga pozove za ovaj “prozor”. Svi ostali igrači su se odazvali", objasnio je Vukčević.

Vukčević je istakao da su se stariji igrači već odavno zahvalili na pozivu.

"Iskoristi bih ovu priliku da im se u ime Košarkaškog saveza Crne Gore zahvalim na svemu što su uradili za našu reprezentaciju. Iz opravdanih razloga nisu mogli da se odazovu, što zbog povreda, što zbog ličnih obaveza. Hvala im na svemu što su uradili za našu državu, reprezentaciju i nadam se da će se i u budućnosti odazvati svaki igrač koji bude dobio poziv za nacionalni tim."

Košarkaši Crne Gore večeras će u “Bemaks areni” odraditi prvi trening u sklopu mini priprema za prvi “prozor” kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo i mečeve sa Portugalom u četvrtak u “MTEL dvorani Morači”, te tri dana kasnije u gostima sa Portugalom.

Naša selekcija počinje novi ciklus kvalifikacija u znatno izmijenjenom sastavu, jer su se na prethodnom Eurobasketu od dresa reprezentacije oprostili Nikola Vučević (svakako ne bi ni igrao kvalifikacije) i Vladimir Mihailović, a zbog odlaska u NCAA na raspolaganju nijesu Luka Bogavac, David Mirković, Andrija Grbović, Fedor Žugić…, prenosi Pobjeda.

"Selektor u ovom “prozoru”, Andrej Žakelj, ima jedan veliki zadatak da sa ovom podmlađenom reprezentacijom napravi odmah na startu jedan veliki uspjeh, a to je probamo da pobijedimo reprezentaciju Portugala. Tu je i povratnik u reprezentaciju, Kendrik Peri. Mislim da svi naši reprezentativci sa njim potpuno drugačije nastupaju na utakmicama i da je on pravi lider na terenu koji će pomoći mladim igračima koji su po prvi put u reprezentaciji da uz njega postanu nosioci reprezentacije", naglasio Vukčević.