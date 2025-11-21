Bilo je najavljeno i ranije, a sada je zvanično – Kendrik Peri će ponovo predvoditi Crnu Goru, a vraća se i Petar Popović.

Izvor: KLAUS TROTTER / imago sportfotodienst / Profimedia

Portugal, pa Rumunija biće prvi rivali košarkaša Crne Gore na putu ka Mundobasketu, a od danas je poznat i širi spisak igrača na koji će privremeni selektor Andrej Žakelj moći da računa.

Trener Budućnost Volija vodiće naš tim u novembru i martu, a onda selekciju preuzima Zvezdan Mitrović.

Meč sa Portugaalom na programu je 27. novembra u Podgorici, a saa Rumunijom u gostima tri dana kasnije. U Grupi se nalazi i Grčka.

Spisak Crne Gore:

Kendrik Peri

Igor Drobnjak

Danilo Ivanović

Ognjen Čarapić

Jovan Kljajić

Petar Popović

Zoran Vučeljić

Đordije Jovanović

Andrija Slavković

Emir Hadžibegović

Bojan Tomašević

Danilo Lacmanović

Marko Simonović

Zoran Nikolić

Aleksa Ilić

Filip Anđusić

Maksim Brnović

Andrija Jošovic

Vuk Ivelja