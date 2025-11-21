Bilo je najavljeno i ranije, a sada je zvanično – Kendrik Peri će ponovo predvoditi Crnu Goru, a vraća se i Petar Popović.
Portugal, pa Rumunija biće prvi rivali košarkaša Crne Gore na putu ka Mundobasketu, a od danas je poznat i širi spisak igrača na koji će privremeni selektor Andrej Žakelj moći da računa.
Trener Budućnost Volija vodiće naš tim u novembru i martu, a onda selekciju preuzima Zvezdan Mitrović.
Meč sa Portugaalom na programu je 27. novembra u Podgorici, a saa Rumunijom u gostima tri dana kasnije. U Grupi se nalazi i Grčka.
Spisak Crne Gore:
Kendrik Peri
Igor Drobnjak
Danilo Ivanović
Ognjen Čarapić
Jovan Kljajić
Petar Popović
Zoran Vučeljić
Đordije Jovanović
Andrija Slavković
Emir Hadžibegović
Bojan Tomašević
Danilo Lacmanović
Marko Simonović
Zoran Nikolić
Aleksa Ilić
Filip Anđusić
Maksim Brnović
Andrija Jošovic
Vuk Ivelja