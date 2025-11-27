Vanja Marinković oglasio se poslije ostavke Željka Obradovića i želi da on promijeni odluku i da ostane u Partizanu.

Izvor: MN Press

Vanja Marinković želi da Željko Obradović promijeni odluku i da ostane u Partizanu. Kapiten Partizana oglasio se i tom prilikom je spomenuo i igrače i odgovornost koji imaju svi koji su u klubu. Pozvao ga je da vodi trening u subotu.

"Ako je do odgovornosti, ona je na nama koji smo na terenu! Ako je do časti, odavno si je dokazao! Ako šansa za nastavak postoji, hajde da zajedno dokažemo da smo drugačiji! U subotu je trening. Nadam se... zajedno", napisao je Vanja Marinković na platformi "WhatsApp", a prenosi "Sport klub"

Vidi opis "Željko, ako je do odgovornosti i časti...": Kapiten Partizana poslao poruku Željku Obradoviću Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MN Press Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: MN Press Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MN Press Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MN Press Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MN Press Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Marko Metlas/© MN press, all rights reserved Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MN Press Br. slika: 9 9 / 9 AD

Željko je objavio emotivno pismo i poručio da je odlučio da se povuče sa mjesta trenera i da je ostavka neopoziva. Međutim, uprava kluba je njegovu ostavku odbila. Svi žele da se nastavi zajednička saradnja i da nastave zajednički put.

Da li će kapiten Marinković uspjeti da ga ubijedi i da li će imati uticaj? Saznaće se i uskoro, jer Željko uskoro slijeće u Beograd i njegov let je najpraćeniji na svijetu.

Navijači sa trubačima čekaju Željka

Vidi opis "Željko, ako je do odgovornosti i časti...": Kapiten Partizana poslao poruku Željku Obradoviću Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Tijana Jevtić Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: MONDO/Tijana Jevtić Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MONDO/Tijana Jevtić Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MONDO/Tijana Jevtić Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MONDO/Tijana Jevtić Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MONDO/Tijana Jevtić Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MONDO/Tijana Jevtić Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MONDO/Tijana Jevtić Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MONDO/Tijana Jevtić Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: MONDO/Tijana Jevtić Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: MONDO/Tijana Jevtić Br. slika: 11 11 / 11

Navijači Partizana okupili su se na aerodromu "Nikola Tesla" i tamo čekaju Željka Obradovića. Saznali su kojim letom dolazi i kada stiže u Beograd i žele da mu pokažu zašto bi trebalo da promijeni odluku.

Tamo se okupio veliki broj fanova koji su tu da ga podrže. Došli su i trubači. Sada se čeka samo Željko Obradović.