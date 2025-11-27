Željko Obradović stiže u Beograd u popodnevnim časovima.

Izvor: MN Press

Ne mire se navijači Partizana sa ostavkom Željka Obradovića, ali i dalje postoji nada da se legendarni trener predomisli. Uprava kluba nije prihvatila njegovu ostavku, čekaju ga za pregovaračkim stolom i nadaju se najboljem mogućem epilogu. Obradović je tokom dana poletio iz Atine i trebalo da sleti na beogradski aerodrom posle 17 časova.

Te informacije su stigle do najvatrenijih pristalica koje će ga dočekati na aerodromu "Nikola Tesla".

"Svi na aerodrom", piše u objavi navijačke stranice koja ima više od 160.000 pratilaca. Ovo može biti jako veliki faktor pri Obradovićevoj odluci koja više nije konačna. Željko je dao slobodno igračima do subote, ostao je u Atini duže nego što je planirao, ali u četvrtak ćemo po svemu sudeći dočekati rasplet u Humskoj.