Navijači Partizana okupili su se na aerodromu "Nikola Tesla" da dočekaju Željka Obradovića koji stiže iz Atine.

Navijači Partizana okupili su se na aerodromu "Nikola Tesla" da dočekaju Željka Obradovića. Nakon što se pojavila informacija da će se najtrofejniji evropski stručnjak vratiti u Beograd avionom iz Atine koji je trebalo da poleti u 16:35 navijači su se organizovali i došli su da ga dočekaju.

Let je kasnio skoro sat vremena i očekuje se da će sletjeti tek oko 18 časova, što je pomoglo mnogima da stignu na vrijeme, a sve je više navijača koji nose transparente sa likom Obradovića i pjevaju navijačke pjesme. Pogledajte kakva je atmosfera na aerodromu:

Let kojim stiže Obradović je u nekim momentima na sajtu "Flight Radar" imao i preko 10.000 ljudi koji ga prate i najpraćeniji je ubjedljivo na svijetu u ovom momentu.

Željko Obradović je posle poraza crno-bijelih u Evroligi od Panatinaikosa u Evroligi podnio ostavku i oprostio se u otvorenom pismu od navijača. Ipak Upravni odbor tu ostavku nije uvažio i sada se čeka rasplet događaja.

Obradović je doživio nešto slično prije 13 godina kada je u Atini napuštao Panatinaikos, ali tada nije promijenio odluku i napustio je "zelene". Vidjećemo sada da li će ga navijači ubijediti da ostane. Poslušajte pjesmu kojom Grobari dočekuju Obradovića: