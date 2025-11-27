Željko Obradović je završio mandat na klupi Partizana.

Izvor: MN Press

Najtrofejniji evropski trener Željko Obradović podnio je neopozivu ostavku na funkciju koju je imao tokom prethodne četiri godine, pa će košarkaški klub Partizan u nastavku sezone imati novog trenera. Obradović se navijačima Partizana obratio pismom koje je objavljeno na sajtu kluba, a društvenim mrežama kruži i poruka koju je poslao nakon ostavke.

Kako se može pročitati u poruci koju je napisao trener koji je Partizanu donio jedinu evropsku titulu, teško mu je zbog rastanka, ali to smatra najboljim potezom u ovom trenutku. "Hvala Vam ljudi na svemu, uvijek uz Partizan, mnogo je teško ali moramo svi dalje", napisao je Obradović u srijedu uveče, nekoliko sati nakon što je postalo jasno da prestaje njegov mandat.

Obradović je odluku o ostavci donio nakon poraza Partizana od Panatinaikosa u Atini, a sve zbog loših rezultata na početku nove sezone. Crno-bijeli trenutno imaju skor 4-9 i nalaze se pri dnu tabele. U ovom trenutku Partizanu se daju male šanse za plasman u Top10 na kraju ligaškog dela sezone, a još jedna sezona bez doigravanja bila bi veoma loša za crno-bijele.

Sa druge strane, Obradović već zna svoj sledeći korak. On je još prije nekoliko godina istakao da su opcije "Partizan ili ništa", odnosno da sebe ne vidi ni u jednom drugom klubu. Rastanak sa crno-bijelima mogao bi da znači i kraj najveće trenerske karijere u evropskoj košarci ikada.