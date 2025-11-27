Nakon ostavke Željka Obradovića ne postavlja se samo pitanje ko će biti novi trener Partizana, nego i da li ćemo najtrofejnijeg u istoriji opet vidjeti u nekom drugom klubu.

Željko Obradović podnio je ostavku na mjesto trenera Partizana nakon sedam poraza u poslednjih osam utakmica Evrolige. Da će do toga doći bilo je jasno još u završnici utakmice protiv Panatinaikosa u Atini (91:69) kada je potpuno razočaran i skrhan sjeo na klupu, pomiren sa tim da ne zna kako da promijeni situaciju na bolje.

Zbog toga je dan kasnije odlučio da se sa ekipom ne vrati u Beograd nego da ostane u Atini, gdje je čelnicima kluba saopštio da podnosi neopozivu ostavku, posle čega je u Humskoj počela potraga za novim trenerom koji treba da uđe u njegove cipele.

A, gdje će Željko Obradović? Najtrofejniji evropski trener, učesnik preko 60 finala, ima "samo" 65 godina i znamo za slučajeve da su neke njegove kolege radile i deceniju duže, međutim "Žoc" je ranije već nagovijestio da bi Partizan mogao da mu bude i poslednji trenerski zadatak u karijeri.

"Ili Partizan ili neću raditi"

Željko Obradović je na ovu temu govorio u februaru 2024. godine posle pobjede nad Efesom (100:90) kada je počelo da se priča o njegovom ugovoru. Bio je nezadovoljan posle poraza od Crvene zvezde u finalu Kupa Radivoja Koraća u Nišu, poručio je da će dobro razmisliti o svojoj budućnosti, a onda objasnio da je ona s trenerske strane vezana samo za Partizan.

"Ja ne vidim sebe nigdje sem u ovom klubu. Ili ću biti ovdje ili neću raditi. Mnogo je lako", rekao je Obradović koji je par nedelja kasnije i produžio saradnju s Partizanom na još dvije godine.

"Hvala navijačima na svoj ljubavi iskazanoj prema meni, hvala im na ovom večeras. Valjalo je zbog ovoga i roditi se i doživjeti ovo večeras. Da li sam razmislio? Da. Mnogo sam razmišljao i upravo ljudi koji su me zvali i ovi navijači večeras su neka snaga. Oni su mi najbitniji, ovo se radi zbog njih. Ja sam rekao da je snaga u ovim ljudima, navijačima. Ono što je najvažnije je da se nastavi ova tradicija privrženosti prema klubu. Meni je srce puno kada se vide ovoliko djece u hali. Jedna stvar su rezultati, jedna stvar je da se bude dio elite, što je Evroliga, ali najvažnija stvar je da edukujete i pravite nove navijače. Ja znam posle svake utakmice koliko me djece sa roditeljima čeka", dodao je "Žoc" u istom obraćanju.

Da li je Obradović završio karijeru?

Nekoliko dana kasnije, opet govoreći o svom ugovoru za "Sport Klub", Željko Obradović je dodao i sledeće: "Ne mogu u ovom trenutku da govorim o tome. Rekao sam ono što je suština svega. Kada sam završio rad u Panatinaikosu, posle 13 godina sam uzeo slobodnu godinu. Kada sam u Feneru završio posle sedam godina - takođe sam uzeo slobodnu godinu".

"Ne vjerujem da ću posle Partizana ići u neki drugi klub, sigurno neću raditi godinu dana - kako će to da izgleda, da li ću nastaviti ovdje, vrijeme ispred nas će pokazati".

Iz ovoga može da se zaključi da će Obradović sigurno napraviti pauzu i da je teško očekivati da će preuzeti neki drugi klub, osim ako se nešto u međuvremenu ne promijeni. Takođe, ne bi trebalo potpuno otpisati ni to da se jednog dana ponovo vrati na klupu Partizana.

Pismo Željka Obradovića

"Poštovani navijači Partizana, prije četiri i po godine sam se vratio u moj voljeni klub i krenuo zajedno sa vama da živim najljepši san. Imao sam želju i cilj da naš Partizan ponovo posle 10 godina postane dio Evrolige, uspjeli smo svi zajedno u tome. Utakmice našeg voljenog kluba su postale nešto više od košarke, zahvaljujući vama koji ste najzaslužniji za to. Nažalost, došao je trenutak kada sam morao da preuzmem odgovornost za sve loše stvari koje su se desile ove sezone i podnesem neopozivu ostavku.

Želim da se zahvalim svim ljudima koji su pomagali naš klub sve ove godine, predsjedniku kluba i svim članovima Upravnog odbora, svim ljudima iz radne zajednice kluba, kao i svim sponzorima.



Veoma sam zahvalan svim igračima koji su bili sa nama u ove četiri i po godine, članovima mog stručnog štaba (mnogo puta sam isticao, najbolji koji sam imao) i naravno velika zahvalnost svim navijačima Partizana!

Hvala vam za bezrezervnu podršku, poštovanje i ljubav koju ste mi davali svih ovih godina u svakoj prilici!

Uvijek jedan od vas, vječno zahvalan", stoji u pismu Željka Obradovića.