Željko Obradović podnio je neopozivu ostavku na mjesto trenera Partizana. Crno-beli već traže novog šefa struke prenosi "Telesport". To su najnovije informacije o trofejnom stručnjaku.
Prvo je "Mozzartsport" objavio vijest da je Željko podnio ostavku i da se čeka reakcija kluba, dok je "Telesport" posle toga saopštio da je situacija znatno ozbiljnija i da je ostavka neopoziva i da će uslijediti zvanično obraćanje javnosti u toku večeri.
Partizan se nalazi u seriji loših rezultata i problem nije samo poraz, već i loša igra ekipe. Dozvoljavaju rivalima ogromne serije, Monako je imao seriju 22:0 u poslednjoj četvrtini, Asvel je počeo meč sa 16:2, Fenerbahče sa 14:0, a Panatinaikos je u Atini napravio seriju 25:0.
Čeka se zvanična reakcija kluba koja će uskoro morati da uslijedi. Ekipa je trenutno u avionu i vraća se za Beograd, tako da novosti neće biti dok ne slete u srpsku prijestonicu.