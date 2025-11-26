Željko Obradović podnio je neopozivu ostavku na mjesto trenera Partizana i klub već traži novog šefa struke

Izvor: Markos Chouzouris/Eurokinissi Sports

Željko Obradović podnio je neopozivu ostavku na mjesto trenera Partizana. Crno-beli već traže novog šefa struke prenosi "Telesport". To su najnovije informacije o trofejnom stručnjaku.

Prvo je "Mozzartsport" objavio vijest da je Željko podnio ostavku i da se čeka reakcija kluba, dok je "Telesport" posle toga saopštio da je situacija znatno ozbiljnija i da je ostavka neopoziva i da će uslijediti zvanično obraćanje javnosti u toku večeri.

Vidi opis "Obradovićeva ostavka je neopoziva": Partizan već traži novog trenera Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN Press Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN Press Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN Press Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN Press Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Marko Metlas/© MN press, all rights reserved Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN Press Br. slika: 7 7 / 7

Partizan se nalazi u seriji loših rezultata i problem nije samo poraz, već i loša igra ekipe. Dozvoljavaju rivalima ogromne serije, Monako je imao seriju 22:0 u poslednjoj četvrtini, Asvel je počeo meč sa 16:2, Fenerbahče sa 14:0, a Panatinaikos je u Atini napravio seriju 25:0.

Čeka se zvanična reakcija kluba koja će uskoro morati da uslijedi. Ekipa je trenutno u avionu i vraća se za Beograd, tako da novosti neće biti dok ne slete u srpsku prijestonicu.