Željko Obradović na meti kritika i u Grčkoj, zemlji gdje ga najbolje poznaju jer je godinama dominirao s Panatinaikosom. U tekstu "Gazete" navodi se da ovaj Partizan ne podsjeća ni na jednu ekipu koju je vodio u karijeri.

Partizan je odigrao jako loš meč u Atini, ponovio je greške koje smo vidjeli mnogo puta ove sezone, pa je na kraju doživio težak poraz protiv Panatinaikosa (91:69) koji je samo produbio krizu crno-bijelih. Kako izaći iz nje je pitanje od "milion dolara", pa čak se ni trener Željko Obradović ne usuđuje da kaže da zna šta je rješenje.

Najtrofejniji evropski trener svih vremena bio je frustriran potezima svojih igrača tokom utakmice, vidjeli smo kako je vikao tokom jednog tajm-auta i imao je šta da raspravi sa Aleksejem Pokuševskim, a potom je završnicu dočekao u drugačijem raspoloženju, mirniji nego što smo navikli. Zbog svega toga ni u Grčkoj, zemlji gdje je dominirao sa Panatinaikos godinama, gdje ga najbolje poznaju - nisu mogli da prepoznaju "onog" Željka Obradovića.

U tekstu grčke "Gazete", novinara Janisa Palasa, ističe se da je Željko Obradović "izgubio volan" u Partizanu, iliti što bismo mi preveli izgubio konce ili kontrolu, poručujući da nijednog trenutka nije uspijevao da utiče na igru svog tima.

Šta pišu Grci o Obradoviću?

"Ako je nešto godinama krasilo ekipe koje je vodio Žoc, to je onda bila važnost detalja i apsolutno sprovođenje trenerskog plana. Sve to, međutim, izgleda kao da je sada otišlo u zaborav kod najvećeg trenera u istoriji Evrolige, čoveka sa najviše titula", navodi se u tekstu grčke "Gazete" i dodaje:

"Slika Partizana protiv Panatinaikosa bila je slika tima koji, kada je prestao da pogađa sa distance, pokazuje veliku krhkost i raspao se na hiljadu komada kada je bio pritisnut od strane igrača Ergina Atamana. Od košarke detalja, koja je bila zaštitni znak Obradovićevih ekipa, stiglo se do košarke instinkta, pa je rezultat toga bio da u drugom poluvremenu Partizan nije ni po čemu ličio na tim srpskog stručnjaka."

"Zato i nije mogao ni u jednom trenutku da reaguje, da utiče na tok utakmice i zaustavi pad svoje ekipe protiv 'zelenih'. Štaviše, nije bilo samo to instinktivno igranje njegovih igrača - govor tijela je pokazivao da je Obradović izgubio 'volan' (izgubio konce je prirodniji prevod, prim. aut.) i da pokušava da ga pronađe."

Partizanu treba "šok terapija"

U zaključku ovog teksta poručuje se da poslije sedam poraza u osam posljednjih kola Evrolige, za skor 4-9, Partizanu treba ipak "šok-terapija" da bi se povratio.

"Jednom je Aleksej Pokuševski prišao klupi i odgovorio mu, jasno pokazujući da se ne slaže sa trenerom, a zatim kasnije, na tajm-autu pred kraj utakmice, kada je sve već bilo riješeno, igrači ustaju da uđu na teren, a on im kaže: 'Sjedite ovdje, gdje ste krenuli? Nešto govorim, gledajte ovamo.' Dva trenutka koja, malo je reći, pokazuju da Partizan 'boluje' i da se Željko Obradović veoma muči da ga izliječi. Možda to više i ne može. Sedam poraza u posljednjih osam utakmica Evrolige jasno pokazuje da je situacija ozbiljna i da je potrebna prava šok-terapija da bi se nešto promijenilo", zaključuje se u tekstu kolega iz Grčke.

Vidjeli smo da je Obradović završnicu utakmice posmatrao nikad mirnije, nije mogao da dopre do svojih košarkaša, dok je i na konferenciji za medije djelovao pesimistično.

"To su isti igrači koji su postigli 31 poen u prvoj četvrtini, a u trećoj šest. Isti ljudi. Kako objasniti to? Veoma, veoma je teško", rekao je Obradović i dodao: "Ne znam. Ne znam... Do sada sam mislio i vjerovao da je rješenje uvijek samo naporan rad na terenu. Uz ovakav raspored kakav imamo, veoma je teško, jer nemamo dovoljno vremena. To uvijek zavisi od motivacije i želje za igrom. Ako moje iskustvo pomaže, onda je to glavna stvar - kako reaguješ ako imaš karakter i želiš da nastaviš da se boriš iako igraš loše."