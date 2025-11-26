Pogledajte kako je Željko Obradović naribao Alekseja Pokuševskog poslije jednog napada u kome je Dvejn Vašington promašio cio koš.

Izvor: Tv Arena Sport/Screenshot

Partizan se držao do poluvremena u Atini, a onda u potpunosti potonuo. Panatinaikos je "pregazio" crno-bijele u trećoj četvrtini koju je dobio 25:6 i tako je lagano išao ka pobjedi, dok Željko Obradović nije uspijevao da pronađe dobitnu kombinaciju koja će izvući njegovu ekipu iz ponora. Na kraju, 91:69 za "zelene" koji su namirisali ozbiljne probleme u Partizanu odmah po povratku s pauze.

Šta se to desilo u trećoj deonici teško je objasniti, ali PAO je napravio seriju 25:0, dok su se nizali promašaji igrača Partizana koji su iz tog razloga postajali sve nervozniji i nervozniji, što se odnosi i na raspravu Pokuševskog i trenera Obradovića.

Partizan je odigrao loš napad u kome Pokuševski nije napravio dobar blok za Vašingtona, jedva je izbegao faul i onda se otvorio za šut za tri poena, međutim umjesto toga Amerikanac je šutirao i promašio čitav koš. U tom trenutku Željko Obradović zamijenio je mladog srpskog košarkaša i potom raspravio s njim šta to nije bilo u redu u prethodnoj akciji, a Pokuševski je bio vidno frustriran što nije dobio loptu i napad se završio vrlo loše.

Potrajalo je to nekoliko sekundi, Obradoviću je u tom trenutku bilo važno da objasni Pokuševskom gdje je pogriješio, uhvatio ga je i za ruku zbog toga, da bi posle toga mladi srpski košarkaš seo na klupu crno-bijelih.

Ni posle njegove izmjene nije se mnogo toga promijenilo u igri Partizana koji je bio "kao muva bez glave" u tom periodu meča.

Šta je Obradović rekao o utakmici?

Vidjeli smo da je Obradović završnicu utakmice posmatrao nikad mirnije, nije mogao da dopre do svojih košarkaša, dok je i na konferenciji za medije djelovao pesimistično.

"To su isti igrači koji su postigli 31 poen u prvoj četvrtini, a u trećoj šest. Isti ljudi. Kako objasniti to? Veoma, veoma je teško", rekao je Obradović i dodao: "Ne znam. Ne znam... Do sada sam mislio i vjerovao da je rješenje uvijek samo naporan rad na terenu. Uz ovakav raspored kakav imamo, veoma je teško, jer nemamo dovoljno vremena. To uvijek zavisi od motivacije i želje za igrom. Ako moje iskustvo pomaže, onda je to glavna stvar - kako reaguješ ako imaš karakter i želiš da nastaviš da se boriš iako igraš loše".

Naredni meč Partizan igra 4. decembra protiv Bajerna iz Minhena u "Beogradskoj areni", a trenutno je pri dnu tabele Evrolige.