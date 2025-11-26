Partizan je doživio deveti poraz u 13 kola Evrolige, a greške koje se uvijek iznova događaju uveliko brinu.

Partizan je poražen od Panatinaikosa ubjedljivom razlikom (91:69) u Atini. Crno-bijeli su dobro igrali 20 minuta, a onda je uslijedio nevjerovatan krah srpskog tima u drugom poluvremenu. Ekipa Željka Obradovića dozvolila je seriju 25:0 rivalu koji ju je počeo u 24. minutu i nastavio sve do 33, a u tom međuperiodu učinio završnicu egzibicionom.

Crno-bijeli su u posljednjih osam mečeva doživjeli čak sedam poraza i u toj seriji već sami napravili šablon po kojem gube utakmice - padovima u već prepoznatljive crne rupe u kojima Partizanov tim naizgled ostaje bez ikakvog rješenja. Poslije debakla u Atini, Partizan zauzima 18. mjesto na tabeli Evrolige sa skorom 4-9, a jedini lošiji timovi od ekipe iz Beograda su Makabi i ASVEL, ali oni imaju i mečeve manje (3-9).

Početak utakmice protiv bivšeg šampiona Evrolige je obećavao. Vjerovatno nema navijača koji se u prvih 20 minuta nije ponadao da će crno-bijeli napokon prekinuti loši niz i pokazati novo lice protiv velikana iz Atine. Sterling Braun je nizao pogotke, bio je gotovo nepogrešiv na terenu, a imao je i izdašnu pomoć saigrača. Međutim, na satu je na poluvremenu stajalo još mnogo vremena za igru, a postojala je i misija da se zaostatak od četiri poena (48:44) smanji. I jedno i drugo su bili pretežak teret za lomljive crno-bijele u ovom trenutku.

Koje greške je Partizan pravio?

Crno-bijeli su poslije poluvremena neshvatljivo počeli da griješe, ali činilo se da su četiri stavke preovlađivale:

Partizan je igrao izuzetno lošu odbranu

Dozvolio je neshvatljiv pad poslije poluvremena

Sterling Braun je "nestao" u drugom poluvremenu

Šut za tri poena je bio katastrofalan

Partizan je meč otvorio sjajno - ali šuterski. Činjenica je da su crno-bijeli pogađali iz različitih pozicija, najraspoloženiji je bio Sterling Braun, ali su i te kako dobre role imali i Šejk Milton, Dvejn Vašington i Bruno Fernando. Ipak, iako je Partizan postigao 44 poena u prvih 20 minuta, njegov rival ubacio je čak 48 - pa je već tad bilo jasno da će "valjak" morati čvršće pred svojim obručem.

Međutim, u nastavku se razlika samo uvećavala. Tajrik Džons je već u trećoj četvrtini imao četiri lične greške, ali se ne može reći da su njegovi faulovi uvijek bili "pametni", oni su vrlo često bili nepromišljeni i na šutu, što takođe nije išlo u korist igrača Partizana. Takođe, ovo je već stara boljka izabranika Željka Obradovića, nešto o čemu je najtrofejniji trener Evrope već govorio - neiskorišćeni mali faulovi i samim tim mnogo lakih poena protivničkih igrača.

Sljedeća stavka koja veoma zabrinjava je ponovljeni pad u igri Partizana, takoreći - školski primjer kako se ne smije igrati. Naročito na vrhunskom nivou. Posebno u Evroligi.

Kao što je već rečeno, u posljednjih osam mečeva, Partizan je izgubio sedam puta, a u čak četiri meča je imao ogromne padove. Nekada je padao na početku meča, nekad na kraju, Atini u trećoj četvrtini, ali jedno je postalo "pravilo" - crno-bijeli će uvijek dati protivniku period u kojem će lakše nego inače moći da stekne svoju prednost ili da smanji Partizanovu.

Obradovićev tim je tako na domaćem terenu protiv Fenerbahčea dozvolio da rival napravi seriju 14:0 na početku susreta. Naravno da je vrlo teško očekivati da ekipa pobijedi kad od prvog minuta juri popriličan dvocifreni zaostatak i troši ogromnu energiju na to. Nijedan igrač šest minuta nije bio u stanju da probaci loptu kroz obruč. Sljedeći meč koji je bio problem Partizana je gostovanje u Vilerbanu. ASVEL je, ponovo na početku meča, vezao seriju 16:2, a onda na kraju susreta ponovio 11:2, kad je preokrenuo vođstvo Partizana i od rezultata 79:75 stigao do 86:81. Početak i kraj - 27:4 za Francuze.

Ima još sličnih mečeva. Recimo, posebnu pažnju privukao je i meč protiv Olimpijakosa u Pireju, u kojem je Partizan bio konkurentan 35 minuta, u kojem su Grci imali drastično veći broj penala, ali veoma boli činjenica da su crno-bijeli i tada rivalu dozvolili preokret serijom 16:3. Ponovo je Partizan od vođstva 68:64 stigao do zaostatka 80:71. Ponovo se sve odigralo na neshvatljiv način i ponovo je glavna karakteristika bila "crna rupa" Partizana.

Ostaju nam Monako i Panatinaikos. Vjerovalo se da Partizan sebi neće dozvoliti pomračenje iz Beograda i nevjerovatnu seriju Monaka, kad je za pet minuta primio nevjerovatnih 22 poena u posljednjoj četvrtini. Pogađali su tada igrači gostujuće ekipe sa svih pozicija i smanjili veliki zaostatak od 20 poena. Partizan je opet bio na pragu poraza, ali je uspio da se u finišu meča, ali i uz mnogo, mnogo sreće, spasi i prekine niz neuspjeha u Evroligi.

Na kraju, ostaje meč protiv Panatinaikosa čiji početak nije nagovještavao katastrofu koja se dogodila. Partizan 10 minuta nije poentirao iz igre. Posljednje poene iz igre postigao je Bruno Fernando u 23. minutu, a onda je Džabari Parker seriju rivala prekinuo u 33. minutu. Za to vrijeme ekipa Ergina Atamana napravila je seriju 29:4 (četiri poena postigli su Parker i Vašington sa linije penala, jedan u trećoj, a drugi u četvrtoj četvrtini).

Gdje je nestao Sterling Braun?

"Parni valjak" je tako dobro otvorio meč da se činilo da bi meč mogao da postane pravi revolveraški obračun. Lider crno-bijelih na terenu bio je Sterling Braun. Dugo se čekalo da Amerikanac pronađe prošlogodišnju formu, prvih 20 minuta djelovalo je kao da je napokon igrač koji je preko potreban Partizanu lišenom Karlika Džounsa. Pogađao je sa svih pozicija, a ono najljepše za oko - bio je nepogrešiv. Do 17. minuta nije promašio nijedan šut. Ubacio je čak tri trojke u prvoj četvrtini, pa je djelovalo da će nastaviti u snažnom ritmu.

Prvo poluvrijeme završio je sa 16 poena. U čitavoj utakmici ubacio je 16.

To je bio još jedan problem Partizana, Sterling Braun kao da je "nestao". Njegova igra bila je od sjaja do očaja, od majstorija u prvom poluvremenu, do igrača koji u drugom ni najmanje nije uspio da pomogne ekipi.

Gdje je nestao šut?

I kad smo kod tri trojke Sterlinga Brauna. Partizan je u prvoj četvrtini pogodio četiri šuta izvan linije 6,75 iz šest pokušaja, jednu trojku dodao je Džabari Parker. Na kraju susreta, Partizanov šut za tri poena iznosio je 4/24, odnosno 17 odsto, što znači da su crno-bijeli zabilježili seriju promašaja 18-0, odnosno nisu uspjeli da pogode šut za tri poena u drugoj, trećoj i četvrtoj četvrtini.

Na kraju, evroligaški skor 4-9 pali alarme, opominje i uskraćuje prostor za nove greške i padove. Tačno je da je Partizan u sezoni 2022/23 stigao na meč do Fajnal-fora nakon identičnog početka, ali crno-bijeli imaju pred sobom mnogo problema u igri da riješe prije pravljenja paralela sa tim timom, najuspješnijim u Humskoj u posljednjih 15 godina. Vremena za rad će ponovo biti, jer je naredni meč u četvrtak, protiv Bajerna.

Iako je još kraj novembra i sezona je u ranoj fazi, Partizan protiv Bavaraca nema pravo na grešku i crne rupe. Previše ih je bilo ove jeseni.