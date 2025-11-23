Vašington je u većem dijelu utakmice imao prednost, u drugoj četvrtini vodio i 65:49, međutim Čikago je našao način da preokrene i slavi.

Izvor: Marty Jean-Louis / Alamy / Alamy / Profimedia

Nikola Vučević je sa osam važnih poena u posljednjih pet i po minuta pogurao Čikago do tijesne pobjede nad Vašingtonom (121:120) u NBA ligi.

Očekivalo se da Bulsi imaju lak posao protiv najgoreg tima na Istoku, međutim ispostavilo se da su Vizardsi bili blizu da prekinu seriju pod 14 vezanih poraza.

Vašington je u većem dijelu utakmice imao prednost, u drugoj četvrtini vodio i 65:49, međutim Čikago je našao način da preokrene i slavi.

Kada se utakmica lomila, Vučević je bio pravi – pogodio je dvije trojke i jednom poentirao iz reketa.

Za Baranina ukupno 28 poena, čime je izjednačio najbolji učinak iz dosadašnjeg dijela sezone, kada je bio jednako bio efiksan protiv Detroita.

Imao je Vučević i 12 skokova, uz dvije asistencije.

Presudila su slobodna bacanja Trea Džonsa na 35 sekundi prije kraja utakmice.

Vašington je imao dva napada za preokret, ali ih nije materijalizovao, pa je Čikago proslavio deveti trijumf u sezoni, prenosi CdM.