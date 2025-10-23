Tokom priprema za 15. sezonu u NBA ligi pitanje na koje je Nikola Vučević najčešće morao da odgovara američkim novinarima bile su godine

Naš as će sjutra napuniti 35 godina.

Za sve je imao poruku da se zapravo i dalje osjeća veoma mladim, a onda je na startu nove sezone to i pokazao - odigrao je 32 minuta i bio najbolji igrač na parketu "Junajted centra".

Dabl-dablom, sa 28 poena, 14 skokova i 900. trojkom u karijeri doveo je Čikago Bulse do trijumfa nad Detroitom 115:111.

"Bikovi" su tako prvi put od sezone 2022/23 u novo prvenstvo ušli pobjedom, a crnogorski košarkaš još jednom je oduševio svog trenera.

"Bio je sjajan, fizički domintantan - kada tako igra daje našem timu potpuno novu dimenziju", izjavio je Bili Donovan.

Vučević je bio odličan praktično od prvog do posljednjeg minuta, a pogađao je i kada su Bulsi otišli na plus 23, ali i kada su se Pistonsi vratili u igru. Stigao je i da ubaci četiri trojke i tako jedan od rekorda dodatno podeblja, pišu Vijesti.

Odavno je postao jedini centar u istroji NBA sa više od 7.000 pogođenih šuteva iz igre i više od 800 trojki - sada je stigao i do 900. trojke.

"Prilično je impresivno, u njegovim godinama, da odigra toliko minuta koliko je večeras igrao - i to efektivno i produktivno. To je zaosta sjajno, jer je izuzetno dobar u protoku lopte. On je jedan od onih igrača koji mogu da postižu poene na nekoliko različitih načina", nastavio je Donovan da hvali svog centra.

Prošle sezone Vučević je u prosjeku bilježio 18,5 poena, 10,1 skok i 3,5 asistencija, uz 53 odsto šuta iz igre - prvi meč novpg šampionata najava je da brojke očigledno neće padati.