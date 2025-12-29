Čuveni folker napravio haos u dvorani: Pojavio se kao gost iznenađenja na koncertu Tropiko benda, publika u delirijumu

Tropiko bend održao je spektakularni koncert pred beogradskom publikom.

Tropiko bend Beogradu održao je veliki koncert kojim su na spektakularan način obilježili dvije decenije uspješne muzičke karijere.

Tokom večeri nizali su se najveći hitovi koji su obilježili proteklih 20 godina, a energija benda nije opadala ni u jednom trenutku. Publika je sa oduševljenjem ispratila svaku pjesmu, dok su emocije kulminirale u posebnim momentima koje su pripremili za beogradsku publiku.

Jedno od najvećih iznenađenja večeri bio je izlazak pjevača Princa od Vranja na binu, koji se u jednom trenutku pridružio Tropiko bendu, dodatno podigavši atmosferu u sali. Njegovo pojavljivanje naišlo je na gromoglasan aplauz i ovacije publike.

Prvi gost na koncertu Tropiko Benda

Ipak, vrhunac večeri desio se kada je na scenu izašla folk legenda Aco Pejović. Aco je stao rame uz rame sa frontmenom benda Saletom, a zajedno su izveli njihov zajednički hit, što je publiku dovelo do usijanja.

Publika u delirijumu: Aco Pejović drugi gost na koncertu Tropico benda

Koncertu je prisustvovao i veliki broj poznatih ličnosti iz svijeta muzike i javnog života. Među njima su bili Saša Kovačević, Saša Kapor, Boško Jakovljević, kao i pjevač Peđa Jovanović, koji su iz prvih redova uživali u nastupu i bodrili kolege.