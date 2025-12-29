Teška saobraćajna nezgoda dogodila se večeras u Ulici kralja Milana u Beogradu, kada je automobil udario pješaka koji je, prema prvim informacijama, pretrčavao ulicu na crveno svijetlo.

Izvor: Kurir

Prizor sa lica mjesta je zastrašujuć, čovjek sve vrijeme leži na ulici. Policija je odmah izašla na teren, a saobraćaj na ovoj deonicije usporen. Za sada nema informacija o stanju pješaka.