Čikago je u ovom susretu napravio nevjerovatan preokret, stigli su čak 24 poena zaostatka i na kraju slavili zahvaljući trojci Vučevića.

Izvor: Profimedia

Crnogorski reprezentativac je „bulsima" donio pobjedu u duelu sa Čikagom – tri sekunde prije kraja pogodio je trojku za trijumf od 113:111.

Bio je to Vučevićev 19. poen na utakmici, a imao je i 10 skokova.