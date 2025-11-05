Čikago je u ovom susretu napravio nevjerovatan preokret, stigli su čak 24 poena zaostatka i na kraju slavili zahvaljući trojci Vučevića.
Crnogorski reprezentativac je „bulsima" donio pobjedu u duelu sa Čikagom – tri sekunde prije kraja pogodio je trojku za trijumf od 113:111.
Čikago je u ovom susretu napravio nevjerovatan preokret, stigli su čak 24 poena zaostatka i na kraju slavili zahvaljući trojci Vučevića.
Bio je to Vučevićev 19. poen na utakmici, a imao je i 10 skokova.
NIKOLA VUCEVIC GAME WINNER— Hoop Central (@TheHoopCentral)November 5, 2025
pic.twitter.com/JLQ1jOvwpC