Održan je sastanak u Partizanu posle poraza od Fenerbahčea i na njemu su bili trener Željko Obradović i predsednik Ostoja Mijailović uz direktore i stručni štab.
Partizan je izgubio od Fenerbahčea u Areni (99:87) i bio je to osmi poraz crno-belih u 12. kolu Evrolige. Ekipa je u padu, vidi se to i po rezultatima i stanju na tabeli, pa je dan kasnije održan sastanak u klubu.
Prema nezvaničnim informacijama MONDA u pitanju je bio sastanak na kom su prisustvovali predsednik kluba Ostoja Mijailović, trener Željko Obradović, kao i članovi stručnog štaba i direktori kluba. Svi oni razgovarali su o trenutnom stanju, dešavanjima u klubu i slabijim rezultatima.
Partizan održao sastanak posle poraza u Areni: Obradović i Mijailović razgovarali o jednoj temi
Sastanak nije predugo trajao, pošto je Obradović i na konferenciji saopštio da će trening da bude u 12 sati, tako da se ne očekuju nikakva saopštenja niti neke važne odluke posle sastanka. Partizan će morati što pre da se podigne, pošto sledi prvo meč u ABA ligi sa Studentskim centrom, a onda gostovanje u Atini ekipi Panatinaikiosa.
Vaše mišljenje nam je važno - ostavite nam komentar, nije potrebna registracija!
BONUS VIDEO: