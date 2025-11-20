Majami je dao četvorogodišnji ugovor Nikoli Joviću, ali za sada igra sa dosta uspona i padova u novoj NBA sezoni.

Nikola Jović započeo je novu NBA sezonu sa dosta uspona i padova. Imao je neke odlične mečeve, asistenciju za pobjedu Majamija, ali i duele u kojima se dosta mučio. Tako je portal "Bleacher report" analizirao trenutne probleme i odluke koje moraju da donesu svi timovi u najjačoj ligi na svijetu i dotakli su se upravo Srbina.

"Majami je imao uspješno ljeto, doveli su Normana Pauela za Kevina Lava i Kajla Andersona i ako se 20. pik na draftu Kaspars Jakučionis pokaže kao 'dobra krađa' na draftu onda bi to moglo da bude još bolje, ali nije potpuno", navodi se na početku teksta.

Onda kreću da pišu o Joviću i produžetku saradnje koji je dobio, četvorogodišnji ugovor od 62.400.000 dolara.

"Dobili bi najvišu ocjenu za ovo ljeto, ali je ugovor od 62.4 miliona dolara koji je dat Nikoli Joviću sada kao 'pokvareno mlijeko'. Dali su toliki novac zbog potencijala, ne zbog proizvoda, ali brojke moraju da budu bolje od trenutnih. Daje 8.8 poena po meču. Majami je tim potezom preuzeo veliki rizik".

Šta je rizik sa Jovićem?

Imaju još jedan upitnik kada je NBA karijera srpskog reprezentativca u pitanju.

"Rizik je bio taj što je Jović imao probleme sa propuštanjem mečeva zbog povreda, ne sa performansima na terenu. Ako se opet pojave ti problemi sa povredama i ako ne popravi statistiku, postavljaće sebi mnogo pitanja zbog donijete odluke", stoji u tekstu.

Inače, Nikola je propustio meč Majamija i Golden Stejta zbog problema sa kukom.

