Spartak iz Subotice prošao je u drugu fazu FIBA Lige šampiona posle nove ubjedljive pobjede nad Benfikom.

Izvor: MN Press

Nova pobjeda u "Dudovoj šumi", Spartak je razbio Benfiku 99:69 i tako je došao do treće pobjede u FIBA Ligi šampiona. Spartak je pobijedio u prva dva kola, zatim je ubilježio uzastopne poraze od Gran Kanarije, a sada je pobedom nad Benfikom osigurao prolaz u plej-in fazu takmičenja.

Spartak je na ovom mečus a 21 poenom i 6 skokova do pobede vodio Tompson. Stefan Momirov je dao 19 poena uz 5 skokova, a Dalibor Ilić je uspio da upiše 13 poena i 5 skokova. Kod rivala Krendal je dao 18 poena, Džijeva 12.

Na kraju je "Dudova šuma" pozdravila i poene mladog Mlađenovića koji je stigao da uđe u finišu meča. Sada se čeka da vidimo u poslednjem kolu da li će Spartak savladati Le Man i doći do druge pozicije u grupi i bolje pozicije

Drugi tim iz ABA lige u FIBA Ligi šampiona igokea ubjedljivo je poražćena na svom terenu od Vurcburga 85:56.Samo Su Bes sa 15, Gavrilovič sa 13 i Popović sa 10 poena bili dvocifreni kod Igokee, dok su Kar sa 19 i Muenkat sa 16 poena vodili Njemce do pobjede.