Najmanje jedna osoba je u teškom stanju, šest je u žutom kodu, a 32 u zelenom.

Jedna osoba je poginula, a 39 je povrijeđeno - to je privremeni bilans nesreće koja se dogodila danas popodne u Viale Vitorio Veneto u Milanu. Potvrđena žrtva nije bila putnik i navodno ju je udarilo vozilo koje je dolazilo sa Trga Republike i kretalo se ka Porta Veneđi.

Tramvaj sa linije 9 iskliznuo je oko 16 časova na Trgu Vitorio Veneto, u zoni Porta Veneđija u Milanu, udarivši u zgradu, tačnije u izlog jedne prodavnice.

Na lice mjesta ubrzo su stigle brojne ekipe hitne pomoći, kao i vatrogasci koji su izvlačili zaglavljene putnike.

Još nije jasno šta je izazvalo iskakanje tramvaja iz šina, a kao mogući uzrok pominje se velika brzina kojom je ušao u krivinu.

"Pomislio sam da je zemljotres"

"Pomislio sam na zemljotres. Sjedio sam i završio na podu, zajedno sa ostalim putnicima. Bilo je strašno", ispričao je za agenciju ANSA jedan od putnika koji se nalazio u tramvaju.

"Srećom, samo sam udario koljeno, ali čovjek pored mene je krvario iz glave, trebalo mi je malo vremena da ustanem i izađem".

"Ojsetili smo nešto..."

"Osjetili smo nešto ispod, zatim je tramvaj iskočio iz šina i svi smo bili izudarani i razbacani", pričaju drugi putnici iz tramvaja.

"Tramvaj je skrenuo, dobio određenu brzinu i udario u zgradu", priča Kristina, koja je bila u vozilu. "Išla sam na fizikalnu terapiju, ušla sam na prethodnoj stanici, onoj kod Republike, stajala sam blizu vozača. Svi su pali na mene", dodaje Ana.

Pokrenuta je istraga za ubistvo iz nehata i nanošenje tjelesnih povreda iz nehata biće otvoren od strane dežurne tužiteljke Elise Kalanuči, koja se bavi slučajem zajedno sa glavnim tužiocem Violom, koja je nedavno stigla na lice mjesta.

U okviru istrage radi rekonstrukcije dinamike nesreće, vozač tramvaja moraće da bude upisan u predmet, što se u ovakvim slučajevima uvijek radi zbog sprovođenja svih potrebnih provera.