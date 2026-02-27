Podsjećamo, Evropski savez je inicirao raspuštanje Skupštine Glavnog grada, tvrdeći da su izbori jedino rješenje.

Izvor: Printscreen

Sjednica Skupštine Glavnog grada biće održana 19. marta, a na njoj će, ukoliko bude kvoruma, biti raspravljano o inicijativi opozicije o skraćenju mandata Skupštini, prenosi RTV Podgorica.

Pred odbornicima bi trebalo da se nađe i inicijativa o produženom boravku djece. Odbornici bi trebalo da konstatuju i ostavku Miloša Giljena koji je 30. decembra podnio ostavku na funkciju sekretara gradskog parlamenta, ali i imenovati v.d. sekretara Skupštine Glavnog grada.

Aktuelna podgorička vlast izgubila je većinu u lokalnom parlamentu nakon izlaska iz vlasti tri odbornika Demokratske narodne partije Milana Kneževića i jednog odbornika Slobodne Crne Gore, prenosi CdM.