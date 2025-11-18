Džabari Parker se vratio u Beograd.

Izvor: MN Press

Partizan u petak dočekuje šampiona Evrolige. Pobjeda je crno-bijelima preko potrebna, pa i protiv favorita Fenerbahčea. Dobra strana narednog meča je, osim što je na domaćem terenu u Beogradskoj areni, činjenica da će Željko Obradović na raspolaganju imati Džabarija Parkera, koji je stigao u Beograd.

Klub je nedavno potvrdio tragične vijesti u porodici igrača Partizana, pa je Parker dobio odobrenje Partizana da napusti ekipu i otputuje u SAD. Sad kad je crno-bijelima preko potrebna pomoć u susretu sa turskom ekipom, Parker će se vratiti u tim, kako je potvrđeno Sport klubu, a očekivanja su i da će moći da pomogne ekipi, možda i više nego u dosadašnjem toku sezone. Nema sumnje da se navijači nadaju boljem izdanju Parkera, s obzirom na to da je Amerikanac u novoj sezoni bilježi 9,9 poena i 3,1 skok, što je poprilično manje u odnosu na prošlosezonskih 14 poena po utakmici.

Partizan u Petak od 20.30 dočekuje Ferebahče u 12. kolu Evrolige. Poslije debakla u Vilerbanu, crno-bijelima će biti potrebno mnogo napora da vrate povjerenje na terenu. Doduše, tim i po povratku Parkera neće biti kompletan, te u novom meču nećemo na terenu vidjeti Karlika Džounsa koji se još oporavlja od preloma pete, vrlo moguće je da i Vanja Marinković koji odsustvuje nekoliko mečeva neće biti na raspolaganju, dok situacija sa centrom Tajrikom Džounsom još nije sasvim jasna.