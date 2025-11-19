Košarkašica Audi Kruks neodoljivo podseća na legendarnog centra NBA lige, pa je po Šekilu O'Nilu i dobila nadimak

Izvor: Youtube/printscreen/Courtside Films

Ženska košarka dobila je novu zvezdu. U centru pažnje na koledžu trenutno je Audi Kruks, devojka koja stasom neodoljivo podseća na bivšeg NBA centra Los Anđeles Lejkersa, pa je tako i dobila nadimak - ženski Šekil O'Nil. Čini se da će ženska koledž košarka dodatno dobiti na gledanosti, nakon što je mlada Amerikanka došla u središte javnosti.

Kruks ima 20 godina i trenutno brani boje Ajove, za koju igra od 2023. Pred njom je tek druga godina na koledžu, a već privlači veliku pažnju javnosti. Već je uspela da dobije i brojne pohvale, pa je mnogi vide kao najdominantniju košarkašicu u istoriji ovog sporta. Visoka je 191 centimetar, ali uspešno dominira pod košem i nadigrava rivalke.

Izvor: Scott Winters/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

Kruks uspešno ruši i rekorde, mada je mlada igračica to je ne ometa da igra vrlo zrelo. Nedavno je postigla 43 poena, za samo 20 minuta na terenu, pa je tako učestvovala u pobedi svog tima nad Indijanom i ne samo to... to je rekordni broj poena za koledž čije boje brani. Uspeh koji je ostvarila daleko je veći zbog činjenice da je pred meč povraćala, jer je bila bolesna. Uz to ostvarila je i sedam skokova i jednu blokadu, a šut iz igre joj je bio 18-23.

"Ima ljudi koji joj mogu parirati. Mada ih verovatno možete izbrojati na prste jedne ruke. To je jako teško jer joj je pozicioniranje odlično, ruke su joj odlične i ima sjajan rad ruku", rekao je trener Bil Fenil.

Kruks je uspela da produži i dvocifreni niz poena na mečevima, pa je tako sada na broju 71 zaredom, što je takođe rekord, ali ne koledža već čitave ženske NCAA lige. Kruks ove sezone u proseku beleži 28 poena, šest skokova i 73 posto šuta iz igre. Međutim, ima i onih koji se ne dive njenim rezultatima, definišu je kao vrlo jednostavnu igračicu koja samo čeka loptu u reketu. Takođe veruju da neće oduševiti u WNBA, na koji će se po svemu sudeći naći 2027.