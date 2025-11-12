Slavni as Milan Gurović najavio je meč Crvene zvezde i Monaka.

Izvor: MN Press

Legendarni srpski košarkaš Milan Gurović smatra da je ekipa Crvene zvezde propustila "zicer" protiv Dubaija. Crveni-bijeli su poraženi nakon sedam uzastopnih pobjeda u Evroligi, a Saša Obradović nije mogao da računa na Čimu Monekea, dok je povredu doživio i Ebuka Izundu.

Crveno-bijeli nisu uspjeli da ponovo timske partije iz prethodnog perioda, dozvolili su košarkašima Dubaija da se razigraju, a Gurović vidi propuštenu šansu koje se u ovakvoj nikad konkurentnijoj sezoni ne praštaju lako.

"Crvena zvezda je žargonski rečeno potcenila ekipu Dubaija, iako je Dubai ekipa koja ima dobar kvalitet. Mislim da su odigrali netimski, a bio je zicer i što se tiče publike, od dvorane od 17.000 mjesta da dođe 3.000, to je bila prijateljska utakmica, to je trebalo da se dobije", rekao je Gurović u razgovoru za "Zona press".

Jedan od najboljih igrača i pokretača Crvene zvezde iz predostrožnosti je ostao na klupi i očekuje se da zaigra u četvrtak protiv Monaka. Nekada sjajni šuter očekuje da Batler tek pokaže zašto je došao.

"Čima Moneke sigurno znači Zvezdi dosta, donosi energiju, pokreće je. Batler još mora da se prilagodi na evropsku košarku, čovjek je došao iz NBA, druga pravila, drugi stil igre, ali očekujem od njega da će da eksplodira", rekao je Gurović i osvrnuo se na predstojeći meč sa Monakom koji treći meč zaredom igra u prestonici Srbije:

"Biće teško, Monako je video da može da dobije, dobili su Makabi, tu su već pet- šest dana, biće sigurno odmorniji od Zvezde, biće gusto, približno ista utakmica kao Partizan", zaključio je Gurović.

Crveno-bijeli nisu trenirali

Košarkaši Crvene zvezde doputovali su u Beograd nakon šestočasovnog ljeta iz Dubaija u ranim popodnevnim časovima. Crveno-bijeli su imali video sastanak (bez treninga) i na specifičan način će se spremiti za meč koji se igra u Beogradskoj areni sa početkom u 20 časova. Očekuje se povratak Džordana Nvore i Čime Monekea, dok se čeka obavještenje kluba u vezi sa povredom Ebuke Izundua.