Bivši brazilski predsjednik Žair Bolsonaro danas je podržao kandidaturu svog sina na predsjedničkim izborima 2026. godine, tokom kratkog puštanja iz zatvora radi druge operacije zbog uboda nožem prije sedam godina.

Senator Flavio Bolsonaro (44) rekao je da želi da učvrsti konzervativno nasljeđe svog oca na izborima 4. oktobra, gdje će pokušati da svrgne ljevičarskog predsjednika Luiza Inasija Lulu da Silvu.

„Moj zadatak je da ne dozvolim da se volja naroda ućutka, stoga donosim odluku da nominujem Flavija Bolsonara za predsjedničkog kandidata 2026. godine“, rekao je Žair Bolsonaro u pismu koje je Flavio pročitao ispred bolnice u gradu Braziliji gdje se liječi njegov otac.

On se podvrgava planiranom liječenju kile, objavila je njegova supruga Mišel Bolsonaro na društvenim mrežama. Žair Bolsonaro (70) ima istoriju hospitalizacija i operacija povezanih sa ubodom nožem koji je zadobio tokom kampanje 2018. godine, uključujući 12-časovni tretman za redovne crijevne probleme u aprilu ove godine.

Sudija Vrhovnog suda Aleksandar de Moraes odobrio je Bolsonaru dozvolu da napusti zatvor, gdje služi 27-godišnju kaznu zbog planiranja državnog udara, radi izvođenja operacije. Soba bivšeg predsjednika, u kojoj nema računara i mobilnih telefona, nalazi se pod policijskim nadzorom.

Bivši predsjednik, koji je u opasnosti od bjekstva poslije osude, pritvoren je krajem novembra i počeo je da služi 27-godišnju zatvorsku kaznu tri dana kasnije.

Vijest o predsjedničkoj kandidaturi Bolsonara mlađeg ovog mjeseca potresla je finansijska tržišta. Investitori su se ranije kladili da će bivši predsjednik podržati iskusnijeg kandidata poput guvernera Sao Paola Tarsisija de Freitasa, njegovog bivšeg ministra infrastrukture.