Snimak koji prikazuje prvi savitljivi telefon kompanije Apple izgleda uvjerljivo, ali neki detalji dovode u pitanje vjerodostojnost informacija.

Izvor: YouTube / fpt.

Pojavio se novi video koji navodno prikazuje savitljivi iPhone iz više uglova, ali već na prvi pogled jasno je da ovdje ne govorimo o klasičnom curenju informacija. Iako sve izgleda kao da potiče iz internih materijala, u samom videu nema nikakvog objašnjenja porekla prikazanog dizajna, iako internetom već neko vrijeme kruže renderi novog modela.

Jedan od detalja koji posebno zbunjuje jeste pozicija prednje kamere na unutrašnjem, savitljivom ekranu. U različitim kadrovima kamera se pojavljuje na različitim pozicijama, bez previše doslednosti. Teško je reći da li je u pitanju greška autora ili znak da ni sam dizajn još nije definisan.

Video takođe tvrdi da će sledeće godine biti predstavljena samo tri nova iPhone modela, što potpuno zanemaruje iPhone 17e, o kojem se već uveliko govori u industriji. Prema istom izvoru, "iPhone Fold" će biti dostupan isključivo u crnoj i bijeloj boji, bez dodatnih opcija.

Poseban fokus stavljen je na pregib ekrana. Navodi se da Apple insistira na gotovo nevidljivom ugibu, koji se ne vidi i ne osjeća pod prstima. To se predstavlja kao ključna prednost uređaja, iako savitljivi telefoni konkurencije već godinama imaju vrlo diskretne ugibe.

Ostaje da vidimo da li Apple zaista može da ode korak dalje, ili je u pitanju još jedno preuveličavanje u službi dobrog narativa. Procijenite sami: