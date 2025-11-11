Dubai zaustavio Zvezdu

Izvor: MN Press

Košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Dubaija rezultatom 102:86 u utakmici 10. kola Evrolige.

Zvezda je tako prekinula seriju od sedam uzastopnih pobjeda i sada ima skor 7-3 u elitnom takmičenju.

Dubai je nakon četiri vezana poraza zabilježio i četvrtu pobjedu u sezoni i sada je na učinku 4-6.

Zvezda je doživjela veliki udarac pred utakmicu. Čima Moneke se povrijedio na zagrijavanju i cio meč je presjedio na klupi. U pitanju je prepona.

U finišu utakmice novi maler za crveno-bijele. Povrijedio se i Ibuka Izundu koji je izvrnuo zglob i napustio parket sa bolnom grimasom.

Zvezda je od početka sezone desetkovana povredama i nevjerovatno koliko crveno-bijeli nemaju sreće. Očekuje se povratak Nvore i Grejema, dok su Kenan, Karter, Bolomboj i Rivero duže povređeni.

U narednom kolu Zvezda već za dva dana dočekuje Monako. Dubai u petak dočekuje Žalgiris.

Dubai je bolje odigrao prvih deset minuta. Domaćin je vodio od starta, igrao raznovrsno u napadu, dominirao u skoku, samim tim sprečio igru Zvezde u tranziciji i stekao + 8, 29:21.

Zvezda je zaigrala mnogo čvršće u drugoj dionici i na krilima sjajnog Kalinića stigla do preokreta i prvog vođstva 31:32. Ali ponovo je Dubai našao rešenje, uspio da stekne prednost i na veliki odmor ode sa +4, 51:47.

Crveno-bijeli su jako loše ušli u nastavak meča, nisu poentirali punih četiri minuta, što je Dubai iskoristio i otišao na dvocifrenu prednost. Ipak zahvaljujući velikoj volji i najviše sjajnom Izunduu crveno-bijeli su ponovo uhvatili priključak i prišli na -4 uoči poslednje dionice. Bilo je 69:65.

Ipak Dubai i prije svega sjajni Kamenjaš su uvijek imali odgovor i nisu dozvoljavali crveno-bijelima da se dodatno približe. Nakon povrede Izundua u 36. minutu priča je bila završena i Dubai je prelomio meč.

Kenan Kamenjaš je sa 20 poena i 9 skokova bio najefikasniji u ekipi Dubaija, Rajt je upisao 18, uz šest asistencija, Avramović 15 poena, Bejkon 16 i Petrušev 13 poena.

U Zvezdi Izundu 16 poena i četiri skoka, Odželej 15, uz četiri skoka, Motejunas 13, takođe uz četiri skoka.