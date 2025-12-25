Ovo ukazuje na to da je Vašington trenutno više zainteresovan za ekonomske, a ne vojne metode pritiska na Karakas.

Izvor: ZURIMAR CAMPOS / AFP / Profimedia

Bijela kuća je naredila američkim vojnim snagama da se naredna dva mjeseca gotovo isključivo fokusiraju na sprovođenje "karantina" nad venecuelanskom naftom, rekao je za Rojters jedan američki zvaničnik.

Ovo ukazuje na to da je Vašington trenutno više zainteresovan za ekonomske, a ne vojne metode pritiska na Karakas.

"Iako vojne opcije i dalje postoje, fokus je da se najprije iskoristi ekonomski pritisak kroz sprovođenje sankcija kako bi se postigao ishod koji Bijela kuća želi", rekao je zvaničnik u srijedu, govoreći pod uslovom anonimnosti.

Iako je predsjednik Donald Tramp u javnosti bio uzdržan kada je riječ o njegovim preciznim ciljevima u vezi sa Venecuelom, privatno je vršio pritisak na venecuelanskog predsjednika Nikolasa Madura da napusti zemlju, izvijestio je Rojters.

Maduro sa mačem u ruci na maršu u Karakasu

Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA

"Dosadašnji napori izvršili su ogroman pritisak na Madura, a procjena je da će se Venecuela do kraja januara suočiti sa ekonomskom katastrofom ukoliko ne pristane na značajne ustupke Sjedinjenim Američkim Državama", rekao je zvaničnik.

Sjedinjene Američke Države su u utorak obavijestile Ujedinjene nacije da će uvesti i sprovoditi sankcije "u najvećoj mogućoj mjeri" kako bi se Maduru uskratili resursi.

Ranije ovog mjeseca, Tramp je naredio "blokadu" svih tankera sa naftom pod sankcijama koji ulaze u Venecuelu ili je napuštaju, ali korišćenje riječi "karantin" od strane zvaničnika Bijele kuće, umjesto termina "blokada", podsjeća na jezik korišćen tokom kubanske raketne krize 1962. godine, kada je administracija tadašnjeg američkog predsjednika Džona F. Kenedija željela da izbegne eskalaciju.