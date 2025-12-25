Iz HRA su rekli da posebno ukazuju da je Šćepanović netačno i van konteksta prikazao sadržaj sastanka koji je sa izvršnom direktoricom HRA, Teom Gorjanc Prelević, i izvršnom direktoricom Centra za ženska prava, Majom Raičević, održao 13. 9. 2025. godine.

Akcija za ljudska prava (HRA) saopštila je da izražava protest zbog nastupa v.d. direktora Uprave policije Lazara Šćepanovića na jučerašnjoj sjednici skupštinskog Odbora za bezbjednost i odbranu, tokom koje je netačno i van konteksta predstavio razgovor koji je vodio sa predstavnicom naše organizacije i pokušao da diskredituje Akciju za ljudska prava, dovodeći naš rad čak i u vezu s „odbranom kriminalaca“.

“HRA se dosljedno zalaže da se predloženi amandmani na Zakon o unutrašnjim poslovima usklade sa evropskim standardima, tako da se postojanje tzv. „bezbjednosnih smetnji“ utvrđuje u pravičnom i transparentnom disciplinskom postupku protiv policijskih službenika. Suprotno tome, aktuelni predlog vlasti ide ka ukidanju takvog postupka.

Suprotno HRA, v.d. direktor Uprave policije je i na pomenutoj sjednici tvrdio da su amandmani već potpuno usklađeni sa evropskim standardima (o čemu takođe postoji snimak), te se zalagao za njihovo hitno usvajanje bez čekanja na mišljenje Evropske komisije. Upravo je to mišljenje ključno za provjeru usklađenosti sa pravnom tekovinom EU, provjeru zakonitosti i zaštitu ljudskih prava, pa njegovo ignorisanje ne doprinosi povjerenju u zakonodavni proces”, navodi se u saopštenju.

HRA posebno ukazuje da je Šćepanović, kako navode, netačno i van konteksta prikazao sadržaj sastanka koji je sa izvršnom direktoricom naše organizacije, Teom Gorjanc Prelević, i izvršnom direktoricom Centra za ženska prava, Majom Raičević, održao prije tri i po mjeseca (13.9.2025).

“Tema tog sastanka nije bio Zakon o unutrašnjim poslovima, već bezbjednosna situacija na Cetinju. Javnost je o onome što se na tom sastanku diskutovalo već obaviještena putem saopštenja obje strane. Omalovažavanje sagovornika i kontinuirani pokušaji lične diskreditacije predstavnika civilnog društva ne doprinose ni demokratskoj kulturi ni odgovornosti institucija, kakva je policija”, izričiti su iz HRA.

Dodaju da očekuju isključivo korektan, argumentovan i uvažavajući dijalog sa civilnim društvom – naročito kada se raspravlja o pitanjima koja direktno utiču na ljudska prava građana, integritet policije i pridruživanje Evropskoj uniji.

“Posebno očekujemo da se mišljenja Evropske komisije EU ne ignorišu prije usvajanja zakona koji itekako utiču na ljudska prava”, zaključuje se u saopštenju.