Krilni košarkaš Zvezde osjetio bol na zagrevanju pred meč protiv Dubaija.
Crvena zvezda ostala je bez sedmog igrača zbog povrede, jer je Čima Moneke osjetio bol na zagrijavanju pred meč protiv Dubaija u Evroligi.
Prema pisanju portala "Meridian sport", Moneke se zagrijavalo i djelovalo je da je sa njim sve u redu, ali je potom osjetio bol i ipak neće moći da pomogne. Kada je meč počeo zauzeo je svoje mjesto na klupi, ali nije ulazio.
Podsjetimo, ni Džordan Nvora neće zaigrati za Crvenu zvezdu i protiv Dubaija. Susret tima sa Malog Kalemegdana i debitanta u Evroligi u 10. kolu proći će bez važnog ljetnjeg pojačanja tima Saše Obradovića.
Nvora je doživio povredu 23. oktobra i od tada se nije vraćao na teren. Trener crveno-bijelih Saša Obradović već je govorio o situaciji u kojoj se nalazi krilni igrač Zvezde. Osim Nigerijca u dresu crveno-bijelih nema teško povrijeđenih Džoela Bolomboja, Ajzee Kenana i Hasijela Rivera, kao i Tajsona Kartera koji se oporavlja od embolije pluća i neće igrati ove sezone, a tu nije ni Devonte Grejem, koji bi narednih nedelja trebalo da zaigra.
Novi problem za Zvezdu: Povrijedio se Čima Moneke
S druge strane i domaćin ima svoje probleme za tim Dubaija ne igraju Džanan Musa, Davis Bertans i Mfiondu Kabengele. A duži period van terena su već Nejt Mejson, Mam Žaite i Džastin Anderson.
Saša Obradović je prije nedelju dana govorio o situaciji u kojoj se nalazi Nvora i tom prilikom je rekao: "Nvora je uvijek od dana do dana. Nije trenirao s ekipom. Uvijek je otvoreno pitanje, mada su male šanse da igra ako ne trenira", rekao je trener.