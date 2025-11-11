Krilni košarkaš Zvezde osjetio bol na zagrevanju pred meč protiv Dubaija.

Izvor: MN Press

Crvena zvezda ostala je bez sedmog igrača zbog povrede, jer je Čima Moneke osjetio bol na zagrijavanju pred meč protiv Dubaija u Evroligi.

Prema pisanju portala "Meridian sport", Moneke se zagrijavalo i djelovalo je da je sa njim sve u redu, ali je potom osjetio bol i ipak neće moći da pomogne. Kada je meč počeo zauzeo je svoje mjesto na klupi, ali nije ulazio.

Podsjetimo, ni Džordan Nvora neće zaigrati za Crvenu zvezdu i protiv Dubaija. Susret tima sa Malog Kalemegdana i debitanta u Evroligi u 10. kolu proći će bez važnog ljetnjeg pojačanja tima Saše Obradovića.

Nvora je doživio povredu 23. oktobra i od tada se nije vraćao na teren. Trener crveno-bijelih Saša Obradović već je govorio o situaciji u kojoj se nalazi krilni igrač Zvezde. Osim Nigerijca u dresu crveno-bijelih nema teško povrijeđenih Džoela Bolomboja, Ajzee Kenana i Hasijela Rivera, kao i Tajsona Kartera koji se oporavlja od embolije pluća i neće igrati ove sezone, a tu nije ni Devonte Grejem, koji bi narednih nedelja trebalo da zaigra.

S druge strane i domaćin ima svoje probleme za tim Dubaija ne igraju Džanan Musa, Davis Bertans i Mfiondu Kabengele. A duži period van terena su već Nejt Mejson, Mam Žaite i Džastin Anderson.

Saša Obradović je prije nedelju dana govorio o situaciji u kojoj se nalazi Nvora i tom prilikom je rekao: "Nvora je uvijek od dana do dana. Nije trenirao s ekipom. Uvijek je otvoreno pitanje, mada su male šanse da igra ako ne trenira", rekao je trener.