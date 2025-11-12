Džabari Parker govorio je o potencijalnoj promjeni kluba

Izvor: MN Press

Partizan je u 10. kolu Evrolige savladao Monako, iako je pobjeda mogla lako da izmakne. Crno-bijeli su imali i 20 poena prednosti, ali su gosti napravili seriju od 22:0 i ozbiljno zaprijetili. Ipak, domaći su uspjeli da se priberu i zadrže vođstvo do kraja, mada Željko Obradović nije baš mogao da računa na Džabarija Parkera, kojem susret sa Monakom nije bio idealno veče.

Može se reći da se negativni komentari na račun bivšeg igrača Barselone neprestano smjenjuju - navijači i dalje čekaju da Džabari Parker pokaže zbog čega je doveden. Bivši igrač Milvokija proveo je na parketu 13 minuta i upisao samo jedan skok, bez poena - veoma skroman učinak.

Da li zbog nezadovoljstva ili nestrpljenja da Parker zaigra kao ranije, počele su da kruže priče o njegovom mogućem odlasku iz Partizana. "Ja sam kao ti, shvatim kad mi kažeš. Ne znam šta se dešava."

Negde se čak navodi da bi u Partizan mogao da stigne Ti Džej Šorts, a da Parker popuni njegovu prazninu u Panatinaikosu. O navodima koji kruže društvenim mrežama Parker je jasno rekao: "Kako će da me trejduju, kada u Evroligi nema trejdova? Kada se dogodio trejd? Nikad", bio je jasan Parker.

Šta je Parker rekao posle pobede Partizana?

I sam Amerikanac nije mogao da razumije šta se u susretu sa Monakom dogodilo. Od lagodnih +20, Partizan je postao ekipa koja juri zaostatak, zbog serije 22:0. "Promašivali smo slobodna bacanja, pravili faulove koji nisu bili pametni i paničili smo. Morali smo da ostanemo pribrani i fokusirani, tako je trebalo da igramo", rekao je Parker.

Parker je prokomentarisao i svoju igru: "Imam dosta toga da uradim. Ovo je košarka, profesionalac sam i to je ono što radim", dodao je bivši igrač Barselone.