KK Partizan - Monako: 78:76

Izvor: Marko Metlas/© MN press, all rights reserved

U sklopu 10. kola Evrolige, košarkaši Partizana su na svom parketu pobijedili Monako rezultatom 78:76.

Izabranici Željka Obradovića našli su se u ozbiljnoj rezultatskoj krizi do večerašnje utakmice, pošto su u Evroligi vezali četiri uzastopna poraza.

Poslednji u nizu evroligaški poraz crno-bijeli su doživeli od Olimpijakosa u Pireju, pa je na večerašnjem meču u Beogradskoj Areni, pobjeda bila imperativ.

I uspjeli su crno-bijeli da na krilima svojih navijača prekinu katastrofalnu seriju...

Crno-bijeli su imali 20 razlike prednosti na sedam minuta do kraja, ali je Monako uspio da skroz vrati u meč, u jednom momentu i povede, ali su košarkaši Partizana nekim čudom "preživjeli" i na kraju uspjeli da pobijede.

Sjajno su crno-bijeli otvorili utakmicu, zahvaljujući Dvejnu Vašingtonu koji je posle svega nekoliko minuta igre postao dvocifren. Odlično je sve teklo u redovima domaće ekipe, napadi su se efikasno završavali, pa su izabranici Željka Obradovića već na polovini prve dionice imali dvocifrenu prednost (15:4).

A onda, uslijedili su crni minuti za Partizan, domaći košurkaši su "prosuli" ono što su uradili, što je Monako iskoristio i ekspresno se vratio u meč.

Prednjačio je Majk Džejms, pa su Kneževi na njegovim krilima uspjeli da potpuno preokrenu rezultat i nakon prvih deset minuta imaju blagu prednost (19:20).

U drugoj dionici gledali smo prilično izjednačenu borbu na parketu sa malim brojem poena. Igralo se tvrdo, maksimalno oprezno...

Mučili su se i jedni i drugi u napadu, niko ništa nije mogao da pogodi.

Prelomni momenat dogodio se u poslednjem minutu kada je Sterling Braun pogodio trojku, a onda i Tajrik Džons na četiri sekunde do kraja uspešno realizovao dva slobodna bacanja za +4 poena prednost!

Crno-bijeli su bolje otvorili treću četvrtinu, trojkama Kalatesa i Pokuševskog košarkaši Partizana su vratili veću rezultatsku prednost.

Mnogo bolje su igrali košarkaši Partizana u nastavku, trojke su pljuštale, a gosti nisu uspjeli da pronađu rešenje za raspoložene protivničke šutere.

Prednost je konstantno rasla, pa je tim Željka Obradovića u poslednji kvartal ušao sa +15 prednosti u džepu.

Ta prednost je porasla na +20, a onda je uslijedio ogroman pad u igri košarkaša Partizana... Crno-bijeli su ispustili prednost, Monako je napravio seriju 22:0 i uspio da povede, pa smo pobjednika dobili posle ogromne drame.

Uspjeli su crno-bijeli da se izvuku iz nezgodne situacije i izbegnu veliku bruku, pa su u samom finišu na "mišiće" došli do velike pobjede...