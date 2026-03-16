Rukovoditeljka Višeg državnog tužilaštva u Podgorici Lepa Medenica kazala je da nikad nije postupala po intervencijama bilo koje osobe, pa ni Petra Lazovića, kao i da komunikacije takve vrste nije imala ni sa drugim osobama, već da odluke donosi isključivo po zakonu, pišu Vijesti.

"Povodom teksta objavljenog na portalu 'Vijesti' dana 16.03.2026. godine, pod naslovom 'Pomoći će kuma da Zeko izađe', radi potpunog, objektivnog i istinitog informisanja javnosti, apsolutno tvrdim da nikada nisam postupala po intervencijama bilo kojeg lica, pa ni Petra Lazovića koji se navodi u vašem tekstu, niti sam imala komunikacije takve vrste sa bilo kojim licem, već odluke donosim isključivo po zakonu.

"Napominjem da nisam imala bilo kakve nezakonite i neprofesionalne zahtjeve, niti intervencije po bilo kom osnovu prema kolegama državnim tužiocima, u bilo kojem predmetu, pa ni tada postupajućem državnom tužiocu Željku Tomkoviću, u konkretnom predmetu koji ste naveli.

"Činjenica je da ste u navedenom tekstu naveli da 'Vijesti nemaju potvrdu da li je Medenica, ukoliko je uopšte dobila poruku od mlađeg Lazovića, odgovorila na nju', ali ste propustili da provjerite tačnost informacije, iako je to predviđeno Etičkim kodeksom novinara Crne Gore, te na taj način pokušali da ugrozite moju reputaciju.

"Kako javnost ne bi ostala bez konkretnog odgovora, ukazujem da je navedeni predmet bio u radu kod državnog tužioca Željka Tomkovića, koji je na rješenje Višeg suda u Podgorici, kojim je usvojena molba za uslovni otpust za lice R.Z., izjavio žalbu 04.01.2021. godine. Apelacioni sud Crne Gore je rješenjem, po žalbi navedenog tužioca, ukinuo prvobitno rješenje Višeg suda u Podgorici i predmet vratio na ponovno odlučivanje, a nakon toga, navedeni tužilac je u ponovnom postupku, pred Višim sudom u Podgorici ponovo dao negativno mišljenje za uslovni otpust lica R.Z., dok je Viši sud u Podgorici donio istu odluku.

"Uostalom, moje navode možete provjeriti i kod tada postupajućeg državnog tužioca u navedenom predmetu, Željka Tomkovića", piše u reagovanju.