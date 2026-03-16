U Čačku je jutros došlo do ubistva, kada je N.K. napadnut čekićem. Policija traga za osumnjičenim koji je pobegao sa mjesta zločina.

N.K. ubijen je jutros oko 1 sat u stambenoj zgradi u Ulici Dragomira Minića u Čačku kada mu je napadač, kako se sumnja, čekićem nanio smrtonosne povrede, nezvanično saznaju mediji.

Kako se nezvanično saznaje, osumnjičeni za ubistvo i žrtva su imali sukob od ranije.

Napadač je pobjegao i policija intenzivno traga za njim.

"Samo smo odjednom čuli policiju, Hitnu pomoć a onda su nam rekli da je u zgradi došlo do ubistva. Ne znamo tačno o čemu se radi, načuli smo samo da su u pitanju ljudi koji su od ranije poznati policiji. Do ubistva je došlo oko pola 1, nismo čuli pucanj", kaže za RINU jedna od uznemirenih stanarki.

Na licu mjesta su nadležne ekipe koje vrše uviđaj, a MUP Čačak se još uvijek nije oglasio zvaničnim saopštenjem.

