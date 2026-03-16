Cijene nafte su danas pale nakon prolaza brodova kroz Ormuski moreuz, što povećava nade trgovaca za stabilizaciju snabdijevanja.

Cijene nafte su danas u popodnevnim časovima blago pale nakon što je nekoliko brodova za energentima uspješno prošlo kroz Ormuski moreuz, što je povećalo nade trgovaca da će i drugi tankeri moći da koriste ovu ključnu transportnu rutu na ratom zahvaćenom Bliskom istoku.

Prema podacima sa svjetskih berzi, cijena sirove nafte je u 15.00 pala za 5,56 odsto na 93,222 dolara po barelu, a cijena nafte Brent za 2,62 odsto na 100,386 dolara.

Američki ministar finansija Skot Besent izjavio je da SAD dozvoljavaju iranskim tankerima prolaz kroz Ormuz, kako bi ostatak svijeta mogao da dobije snabdijevanje naftom, prenosi CNBC.

On smatra da će za nekoliko mjeseci svjetske cijene nafte "verovatno biti značajno niže" od 80 dolara po barelu.

Američki predsjednik Donald Tramp traži od drugih zemalja da pomognu u obezbjeđivanju moreuza, dok se istovremeno konsultuje sa saveznicima o zaštiti tankera.

Tramp je naredio vazdušne udare na iranske vojne ciljeve na ostrvu Harg, ali je naglasio da su infrastrukturni objekti za naftu za sada neoštećeni.

On je ipak upozorio je da bi Sjedinjene Američke Države mogle da udare po postrojenjima za naftu ukoliko Iran nastavi da napada tankere.

Američki ambasador pri UN Majk Volc potvrdio je mogućnost ciljanih udara po iranskoj naftnoj infrastrukturi.

Oko 90 odsto iranskog izvoza nafte ide sa ostrva Harg, gdje je proizvodnja u februaru iznosila oko 3,2 miliona barela dnevno.

Analitičari banke Džej-Pi Morgan Čejs upozoravaju da bi direktan udar na terminal na ostrvu odmah zaustavio veći dio iranskog izvoza od 1,5 miliona barela dnevno, što bi vjerovatno izazvalo snažnu odmazdu Teherana.

