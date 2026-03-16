Velike promjene najavljene u najjačoj košarkaškoj ligi.

Spremaju se velike promjene u NBA ligi. Od sezone 2028/29 najjača košarkaška liga na svijetu trebalo bi da bude proširena na Las Vegas i Sijetl. To će izazvati određene pomjeranja u postojećem sistemu, a kako prenosi poznati insajder Šarms Čarnija, moguće je da se Memfis Grizlisi ili Minesota Timbervulvsi presele u Istočnu konferenciju.

"NBA će na sastancima Odbora guvernera 24. i 25. marta održati glasanje o pokretanju procesa proširenja lige- i to isključivo dodavanjem timova u Las Vegasu i Sijetlu, a cilj je da dvije nove franšize počnu da se takmiče u sezoni 2028/29, saznaje ESPN iz izvora bliskih ligi. Postoji zamah među ključnim akterima da se odobri ispitivanje tržišta, pri čemu rukovodioci iz industrije procjenjuju da bi ponude za svaki tim mogle da budu u rasponu od sedam do deset milijardi dolara", objavio je Šems Čaranija, najpoznatiji NBA novinar.

Očekuje se da Bord guvernera NBA lige odobri ovo proširenje (potrebno je 23 od 30 glasova) i da tako od 2028/29 imamo ligu sa 32 kluba.

Poslednji put kada je NBA primila dva nova tima, bila je davna 1995. godina. Priključili su se Toronto Reptorsi i Vankuver Grizliji, koji su sada u Memfisu.

Zašto Sijetl i Las Vegas?

Sijetl je bez franšize otkako su se SuperSoniksi preselili u Oklahoma Siti 2008. godine i želi da povrati svoje legendarno košarkaško nasleđe. Što se tiče drugog grada, to bi bilo prvi put da se osniva NBA franšiza u Las Vegasu.

Ovaj potez se nadovezuje na godine uspješne saradnje u Nevadi, gdje je Las Vegas dugo služio kao dom NBA ljetnje lige i nije iznenađenje da se uvrsti na mapu najjače lige na svijetu.