Rasel Vestbruk se prije utakmice pozdravljao sa igračima Denvera, grlio se sa Nikolom Jokićem, a onda kada se sve završilo - imao je šta da kaže o klubu koji ga je izdao.

Nekadašnji dvostruki MVP Rasel Vestbruk otišao je iz Denvera poslije samo jedne sezone - i to nakon nimalo prijatne situacije. Vestbruka su optuživali za krah Denvera, da je poguban po svlačionicu, da je bio "krtica", međutim da li bismo gledali ovakav susret sa Nikolom Jokićem da je to istina?

Nikola Jokic & Jamal Murray say hi to Russell Westbrook pregamepic.twitter.com/3GcAMJMBTQ — DNVR Nuggets (@DNVR_Nuggets)November 4, 2025



Jokić i Vestbruk prijateljski su se pozdravili i izgrlili pred meč Denvera i Sakramenta (130:122) što je odagnalo sumnje da je bilo problema u svlačionici Denvera. Ali, nije da ih nije bilo - samo na drugoj relaciji.

The Nuggets gave Russell Westbrook a tribute video



(@DNVR_Nuggets)pic.twitter.com/UvGShg1BEw — NBACentral (@TheDunkCentral)November 4, 2025



Rasel Vestbruk je poslije fantastične utakmice za Kingse (26 poena, 12 skokova i šest asistencija), kada kao da je imao nešto da dokaže, stao pred kamere i osuo paljbu po rukovodstvu Denvera. Prema njegovim riječima, natjerali su ga da se odrekne ugovora za narednu sezonu i da pod hitno napusti Nagetse - što do sada nismo imali prilike da čujemo.

"Ne, oni me nisu htjeli nazad u Denveru. Neću da ostanem tamo gdje sam nepoželjan", rekao je Vestbruk koga su novinari pitali zašto nije iskoristio "igračku opciju" u ugovoru da ostane: "Oni su mi rekli da to ne uradim".

Russell Westbrook on not returning to the Denver Nuggets:



“They didn’t want me back.”



…



“I don’t go anywhere I’m not wanted.”



On NOT picking up the player option:



“They told me not to.”pic.twitter.com/f4lno2Yutk — DNVR Nuggets (@DNVR_Nuggets)November 4, 2025



Nema sumnje da je bilo mnogo "zle krvi" u Denveru prošle sezone i da haos koji su ostavili Majkl Meloun i Kelvin But nije mogao da se popravi preko noći, a njihovi nasljednici izgleda da su mislili da je Rasel Vestbruk jedan od problema i zato su bili odlučni da ga se što prije riješe. Ali, čini se da su promašili temu, ovako ne bi pričao čovjek koji sam ne osjeća "izdaju".

Pogledajte i najbolje poteze Nikole Jokića prethodne večeri koji je ubacio 34 poena, imao 14 asistencija i sedam skokova:

Nikola Jokić za Denver protiv Kingsa Izvor: NBA

NBA rezultati 4. novembar:

Bruklin - Minesota 109:125

Indijana - Milvoki 115:117

Boston - Juta 103:105

Njujork - Vašington 119:102

Hjuston - Dalas 110:102

Memfis - Detroit 106:114

Denver - Sakramento 130:124

Portland - L.A. Lejkers 115:123

L.A. Klipers - Majami 119:120

