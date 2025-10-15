Iako je postojala mogućnost da kao slobodan igrač potpiše novi ugovor sa Denverom, Rasel Vestbruk neće biti saigrač Nikole Jokića u narednoj sezoni.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Iskusni američki košarkaš Rasel Vestbruk imao je sasvim pristojnu sezonu u ekipi Denvera, NBA ligi je pokazao da još nije za penziju, ali je još prije nekoliko mjeseci odlučeno da se saradnja neće nastaviti. Jedan od najboljih plejmejkera svoje generacije postao je slobodan da izabere novu sredinu, a mnogi su se zabrinuli da li će za njega biti mjesta u najjačoj ligi na svijetu.

Naredne sezone Rasel Vestbruk neće igrati sa Nikolom Jokićem u Denveru, ali će i dalje biti dio NBA lige - jer je dogovorio saradnju sa Sakramentom! Seli se u Kaliforniju, a naredna sezona biće mu 18. u najjačoj košarkaškoj ligi na svetu. Svojevremeno je bio i MVP ligaškog dela sezone, a čak devet puta nastupio je na Ol-star mečevima.

Vestbruk je tokom prethodne sezone odigrao 75 mečeva u ligaškom dijelu i imao je prosek od 13,3 poena, 4,9 skokova i 6,1 asistncije, dok je na 13 mečeva u plej-ofu prosečno beležio 11,7 poena, 3,7 skoka i 2,6 asistencije. Te brojke su bolje nego tokom nekoliko poslednjih sezona, ali daleko od njegovih najboljih dana u karijeri.

Kakvu karijeru ima Rasel Vestbruk?

Plejmejker je svojevremeno draftovan od strane Sijetla, a franšiza se ubrzo preselila u Oklahomu gdje je on i počeo NBA karijeru. Na draftu 2008. godine bio je četvrti pik i u potpunosti je opravdao očekivanja koja je tada imala košarkaška javnost. Godinama je bio jedan od najboljih igrača Oklahome, a zatim je u NBA igrao još i za Hjuston, Vašington, LA Lejkerse, LA Kliperse i Denver.

Bio je MVP ligaškog dela sezone 2017. godine, devet puta je igrao na Ol-star mečevima i dva puta bio njihov MVP, a dva puta biran je u idealnu petorku sezone. Takođe, Rasel Vestbruk je dva puta završavao sezonu kao najbolji poenter i tri puta kao najbolji asistent u NBA. Sa reprezentacijom je osvojio zlatne medalje na Svetskom prvenstvu 2010. godine i Olimpijskim igrama 2012. godine.