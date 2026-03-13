Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Nakon prijetlji i uvreda našim koleginicama Anđeli Vojinović i Zdenki Popović, nakon što mi je pripadnik DPS-a, kukavica iz Nikšića, zaprijetio riječima da ću biti ubijen, monstruozne prijetnje sada se nastavljaju i prema mom kolegi Momčilu Lekoviću, saopštio je predsjednik Kluba poslanika Demokrata Boris Bogdanović.

Kako navodi, ovo nije politička polemika, nije ni prljava kampanja kojoj je sklon DPS. Ovo je ogoljeno lice mržnje, fašisoidne svijesti i političkog podzemlja koje godinama živi od prijetnji, targetiranja i pokušaja da ućutka svakoga ko im se ne pokori.

“Poruke koje smo vidjeli su otvoreni izlivi mržnje, pozivi na nasilje i poruke koje nose jeziv potpis onih koji bi da se u Crnoj Gori opet vlada strahom. Kada nekome poručujete da će biti ubijen, kada prizivate krv, jame i istrebljenje političkih neistomišljenika, onda ste odavno izašli iz zone politike i zakoračili u zonu najopasnijeg ekstremizma”, poručuje Bogdanović.

Dodaje da zato osnovano sumnjaju da se ne radi o usamljenim ispadima, već o organizovanoj bot mreži koja sistematski truje javni prostor, širi mržnju i crta mete ljudima.

“Javnost ima pravo da zna ko finansira to digitalno trovanje, ko upravlja tim kukavičkim profilima i ko iz sjenke daje naloge za kampanje prijetnji. Ako se potvrdi ono na šta ozbiljno sumnjamo, da iza ove mreže stoje strukture bliske Acu Đukanoviću, Acu Mijajloviću i vrhu DPS-a, onda će cijela Crna Gora još jednom vidjeti da se iza njihove navodne evropske maske krije ista stara škola mržnje, progona, nasilja, ogavnih kaži, pokušaja diskreditacija, kojima smo decenijama svjedočili, a koji su finansirani iz podzemlja”, ističe Bogdanović.

Kako naglašava, neće ih slomiti prijetnjama smrću, neće ih zaustaviti govorom mržnje i neće ih natjerati da spuste glavu pred kukavicama koje se kriju iza lažnih profila i tuđih političkih naloga.

Dodaje da što su njihove prijetnje monstruoznije, to je jasnije koliko ih boli istina i koliko se plaše borbe protiv onoga što su godinama stvarali.

“Pozivamo nadležne institucije da hitno identifikuju i procesuiraju sve koji stoje iza ovih prijetnji. Svako odugovlačenje bilo bi poruka da je politički teror dozvoljen. A nije. U demokratskoj i slobodnoj Crnoj Gori niko neće imati pravo da prijeti smrću ljudima zbog njihovog imena, stava ili političke borbe. Ovo je napad na pravo svakog čovjeka da govori slobodno, da se bori pošteno i da ne strepi hoće li zbog izgovorene istine postati meta bolesne družine. Zato je ova borba i politička borba, ali i borba za elementarnu civilizaciju. I u toj borbi nećemo odstupiti ni milimetra”, zaključio je Bogdanović.