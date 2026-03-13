Poginulo šest američkih vojnika u padu aviona za dopunu goriva u letu.

Centralna komanda pomorskih snaga Sjedinjenih Američkih Država saopštila je da je poginulo svih šest američkih vojnika u padu aviona za dopunu goriva. Avion KC-135 Stratotanker je pao iznad Iraka u četvrtak 12. marta i saopšteno je tada da avion nije oboren usled neprijateljskih dejstava.

All Crew Members of U.S. KC-135 Loss in Iraq Confirmed Deceased



TAMPA, Fla. – All six crew members aboard a U.S. KC-135 refueling aircraft that went down in western Iraq are now confirmed deceased. The aircraft was lost while flying over friendly airspace March 12 during… — U.S. Central Command (@CENTCOM)March 13, 2026

Kako piše "Gardijan", poznat je identitet svih stradalih američkih vojnika, ali neće biti javno saopšteni zbog poštovanja porodica stradalih. Ovo je, inače, četvrti američki avion koji je izgubljen od početka izraelsko-američke vojne operacije "Epski bijes" koja je počela u subotu 28. februara.

Da podsjetimo, Izrael i Sjedinjene Države napale su Iran u subotu 28. februara u ranim jutarnjim časovima u vojnoj operaciji “Epski bijes”. U napadima su ubijeni vrhovni vođa Irana Ali Hamnei i bivši predsjednik Irana Mahmud Ahmadinežad.