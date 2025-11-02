Dvejn Vašington zbog povrede ne ide sa ekipom u Dubai.

KK Partizan otputovao je danas za Dubai na meč 4. kola ABA lige, a posle dobrih vijesti za Željka Obradovića stigle su i loše. Dvejn Vašington neće biti u sastavu crno-bijelih za ovo gostovanje i to zbog povrede na koju se požalio nakon utakmice sa Barselonom u četvrtak.

Za sada nema informacija koliko će Vašington odsustvovati. Pretpostavlja se da nije u pitanju teža povreda i da je Partizan reagovao preventivno, kako bi odmorio košarkaša koji je u prethodnom periodu poneo možda i najteži teret.

Od povrede Karlika Džounsa, Dvejn Vašington bio je prvi plejmejker Partizana iako mu to nije primarna pozicija. Sada kada je u tim stigao Nik Kalates, a oporavio se Šejk Milton, odlučeno je da povedu crno-bijele na gostovanju u Dubaiju dok je Vašington dobio poštedu.

Takođe, važno je napomenuti da će u sastavu za meč protiv Dubaija (ponedeljak, 17.00) biti i Džabari Parker koga nije bilo na meču protiv Barselone.

"Imamo iskustvo iz prve utakmice u Evroligi protiv njih, koju smo odigrali veoma slabo. Dubai je izuzetno kvalitetna ekipa i trebalo bi da budemo na nivou agresivnosti koji će nam omogućiti da odigramo mnogo bolju utakmicu nego na početku sezone, kada je jedan period bio dobar, a sve ostalo prilično slabo. To je nešto na šta ćemo posebno obratiti pažnju, uz maksimalno poštovanje prema protivniku", poručo je Obradović pred meč u Emiratima.