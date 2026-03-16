Danijela je na vrhuncu svoje karijere odlučila da se povuče.

Izvor: Youtube printscreen/Grand Nostalgija

Danijela Vranić na uspešnu karijeru stavila je tačku pre nešto više od 13 godina. Pevačica kako su kasnije njeni bliski saradnici i prijatelji govorili, više nije mogla da podnsese količinu naslova u novinama, a njenu karijeru stalno su pratii skandali.

Ljubav sa Acom Lukasom, vožnja u pijanom stanju, svađa sa nadležnim organima, bile su samo neke od situacija koje su joj se dešavale. Nakon što je nestala sa scene dugo se spekulisalo kako sada živi kraljica splavova i jedna od najpoznatijih pevačica, pre skoro dve godine uslikana nakon što više od decenije niko nije znao gde se ona nalazi.

Pevačica je bila u jednom restoranu u društvu menadžera Nenada Šipke, koji dugi niz godina sarađuje sa velikim zvezdama, poput Indire Radić, Adila Maksutovića i mnogim drugima.

Oni su sedeli u restoranu i kako smo mogli da čujemo razgovarali su o poslu i povratku Danije Vranić na estradu, ali to se do danas nije desilo. Iako je nosila velike crne naočare, mogli smo da primetimo da se uopšte nije promenila i gotovo da je ista kao kada smo je poslednji put sreli. Na sebi je imala ravne sportske patike, belu vunenu rolku i helanke, a kosa joj je bila vezana u rep.

Kraljica splavova, kako su je mnogi zvali zbog uspešne klupske karijere, povukla se sa javne scene pre oko deset godina, a nedavno je Kurir pisao i da pevačica planira povratak na scenu.

Ona se tada oglasila i otkrila da je to istina kao i da priče da živi u Valjevu kod roditelja nisu istinite.

"Živim u Beogradu u centru grada, tu se krijem od novinara i paparaca", rekla je tada pevačica.

Vidi opis Kako danas izgleda Danijela Vranić? Aca Lukas je na surov način ostavio, bila kraljica splavova, pa nestala iz javnosti Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/ Tv Arhiva /printscreen Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: YouTube/ Tv Arhiva /printscreen Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: YouTube/ Tv Arhiva /printscreen Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Instagram/danijelavranicofficial/printscreen Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: YouTube/ Emisija Premijera /printscreen Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Instagram/danijelavranicofficial Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Instagram/danijelavranicofficial Br. slika: 7 7 / 7

Lukas o Danijeli Vranić

Aca Lukas nikada nije krio da je bio veoma blizak sa Danijelom, a o detaljima njihove veze pisao je i u svojoj knjizi, gde je otkrio koliko mu je značila.

"Danijela je prava diva, žena sa stilom. Sigurno jedna od naših najboljih pevačica. Zašto nije uspela? Više je volela da sedi u kući i čeka da se nešto dogodi bez njenog učešća. A to je nemoguće. Stvorila je nerealnu sliku o sebi, pa je doživela da uspeju mnogo lošije pevačice od nje - naveo je Lukas u knjizi ''Ovo sam ja', a onda otkrio da je Sonja bila razlog njihovog raskida.

"U trenu sam se zaljubio u Sonju, koja je pokušala od mene da napravi namirisanu pudlicu. Stezala me je i gušila, a što je najgore, meni se to svidelo", piše u njegovoj biografiji, u kojoj dalje navodi da mu je Željko tada rekao da se razvodi.

Vidi opis Kako danas izgleda Danijela Vranić? Aca Lukas je na surov način ostavio, bila kraljica splavova, pa nestala iz javnosti Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/ Wave Music TV /printscreen Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: YouTube/ Wave Music TV /printscreen Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: YouTube/ Wave Music TV /printscreen Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: YouTube/ Wave Music TV /printscreen Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: YouTube/ Wave Music TV /printscreen Br. slika: 5 5 / 5

"Ne sećam se kako sam dobio broj Sonjinog telefona. Poslao sam joj poruku. Uoči, po mnogo čemu, kobnog susreta sa Sonjom u Budvi, bio sam s Danijelom Vranić u vezi pred pucanjem. Krenuli smo na rođendansku žurku u Budvu, ušli smo u avion, a iza nas su bile Sonja i drugarica. Nisam se javio da Danijelu ne bih izlagao neprijatnosti. Primetila je da tu ima nešto, pa je počela da ljubomoriše. Kad smo seli u taksi, bacila je sa sebe ogrlicu od 18.000 evra koju sam joj kupio. Rekao sam: 'Ne treba mi' i bacio sam kroz prozor, kraj žbunja", prisećao se Lukas.

"Na žurki sam se zverski napio i Sonja je. Ali znam da smo se posle nekoliko minuta ljubili iza kuće kao dva napaljena klinca. Pojavljuje se Danijela i u prolazu dobacuje: 'Šta je, hoćeš da j**** nešto?' Samo sam je pogledao i nastavio da se ljubim sa Sonjom. Danijela je otišla u sobu. Nisam joj se javio. Dripački potez. Ružan kraj veze sa ženom koja to nije zaslužila", piše u knjizi.

"U Beograd sam se vratio sa Sonjom krvavo zaljubljen. Venčali smo se u Crkvi Svetog Vasilija Ostroškog. Posle smo s gostima otišli u restoran. Sve je bilo kao u bajci. A onda se rodila Viktorija, moje mezimče", završio je Lukas.